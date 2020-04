¿La pandemia es una “cortina de humo” para encubrir un evento mucho más catastrófico?

Desde que se registró por primera vez a finales del año pasado en China, el COVID-19 se ha extendido por todo el mundo y fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. A principios de la primavera, Europa se convirtió en el continente más afectado, con Italia y España particularmente más afectadas. Sin embargo, todo parecen indicar que la enfermedad ha sido subestimada para la mayoría de los países del mundo.

Esta es la versión que todos conocemos, pero también hay una extraña relación con el peligroso acercamiento de un enorme asteroide el próximo 29 de abril. Las coincidencias que te harán pensar si realmente el nuevo coronavirus es una “cortina de humo” para encubrir un evento mucho más catastrófico.

El asteroide 1998 OR2

Antes de nada, recordemos que el enorme asteroide considerado “potencialmente peligroso” 1998 OR2 está a tan solo unas semanas de su encuentro cercano con la Tierra. Según los científicos del programa Asteroid Watch de la NASA, el 29 de abril, el asteroide 1998 OR2 pasará a 6.2 millones de kilómetros de nuestro planeta. La NASA estima que la roca espacial tiene entre 1.8 y 4.1 kilómetros de ancho.

La Sociedad Planetaria lo ha añadido en la categoría de “muy peligrosa”, que incluye todos los objetos espaciales cercanos o mayores a 1 km de diámetro y con una escala que amenaza la destrucción global. Y los expertos han advertido que en caso de impacto podría provocar terremotos, tsunamis y otros efectos secundarios que se extienden mucho más allá del área de impacto inmediato.

A medida que el asteroide se ha ido acercando, son muchos los teóricos de la conspiración que han argumentado que el mundo se enfrentará a un verdadero apocalipsis el próximo 29 de abril. Dicen que la pandemia de coronavirus fue preparada los líderes mundiales durante una reunión el 9 de noviembre de 2019 en las Naciones Unidas. También se basan en una publicación de un agente retirado de la CIA llamado “Scott W”, cuyo perfil fue eliminado en los días posteriores a la publicación de este mensaje, la cual revela que la NASA y el Observatorio Vaticano han estado ocultando el descubrimiento del fin del mundo para evitar el caos generalizado entre la población.

“El mundo merece la verdad… Prepárate para la siguiente información que voy a compartir con vosotros. No va a ser fácil de entender y estoy seguro de que muchos rechazarán la verdad por completo, pero ya no puedo mantener esta información clasificada al público, así que haz lo que quieras. En la primera semana de noviembre de 2019, la NASA y el Observatorio Vaticano descubrieron y confirmaron un cometa que se acerca rápidamente y que es tan extremadamente grande que es inevitable una colisión con la Tierra en su trayectoria actual. El 9 de noviembre de 2019, las Naciones Unidas mantuvieron una reunión secreta con los líderes mundiales para desarrollar una “estrategia de existencia” para que todos estén lo más preparados posible con lo que los científicos han calculado y confirmado cuidadosamente como el apocalipsis en los meses siguientes. El plan implementaría un virus “chivo expiatorio (COVID-19)” que causará síntomas similares a los de la gripe, se propagará fácilmente rápidamente, distraerá la verdad y forzará una cuarentena mundial con el único propósito de iniciar el tiempo de confinamiento en sus casas para estar con la familia, al tiempo que se minimiza el pánico general, la anarquía y las bajas masivas prematuras que de otro modo ocurrirían si hubiera un conocimiento público y previsión del apocalipsis. Desafortunadamente no estamos hablando de un obstáculo que tendremos la capacidad de superar, este cometa traerá consigo la muerte y la extinción de todos los organismos vivos que sabemos que existen, una aniquilación global completa de la que no habrá sobrevivientes. Es comprensible que la ONU no quiera crear un pánico global, sin embargo, realmente creo que todos deberían tener el derecho de saber, y merece la oportunidad de aceptar esta verdad. Los detalles de esta información se confirmarán en las semanas previas al final, observa cómo las élites mundiales abandonan sus posiciones por las masas, harán exactamente lo que quieren que haga, que es pasar tiempo en casa en familia y estar en paz. Estos son ciertamente tiempos de miedo, pero espero que nosotros como civilización podamos ser responsables con esta información y unirnos para disfrutar de los breves momentos que nos quedan en este hermoso planeta. Con amor, paz y bendiciones para toda la humanidad, su hermano/amigo y agente de la CIA recientemente retirado, Scott W.”



No es necesario decir que esta controvertida publicación, que ha sido desmentida por numerosos portales, ha provocado todo un revuelo en las redes sociales. Pero no es la única coincidencia entre el asteroide 1998 OR2 y la pandemia de coronavirus.

Simulaciones de pandemia y de asteroides

En octubre de 2019, un grupo de 15 empresarios, funcionarios gubernamentales y médicos se reunieron en Nueva York para planificar la respuesta global a un brote mundial de un coronavirus nunca antes visto y completamente ficticio. Fue un ejercicio de entrenamiento con similitudes inquietantes, en retrospectiva, con el 2019-nCoV. Tres horas y media más tarde, el grupo terminó el ejercicio de simulación y, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron evitar que el hipotético coronavirus matara a 65 millones de personas.

El coronavirus ficticio en el centro de la simulación del Evento 201, una colaboración entre el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, se llamó CAPS, y comenzó con los cerdos en Brasil antes de extenderse por todo el mundo. Tres meses después surgió el coronavirus en la ciudad china de Wuhan.

Y en mayo de 2019, se realizó un importante ejercicio internacional de simulación de impacto de asteroides llevado a cabo por 200 astrónomos, ingenieros y especialistas en emergencias en la Conferencia de Defensa Planetaria celebrada cerca de Washington (EE.UU.). El resultado de tal simulación fue una gran bola de fuego impactando sobre Central Park, devastando totalmente Manhattan. ¿Sera otra casualidad como la pandemia?







Inusual presencia de bolas de fuego en todo el mundo

En los últimos días están habiendo una cantidad inusual de bolas de fuego en nuestros cielos, incluso han llegado a impactar en zonas pobladas. El 28 de marzo una misteriosa explosión sacudió Akure, la capital del estado de Ondo, Nigeria. Los científicos concluyeron que se trataba de un fragmento desprendido de un asteroide. La explosión provocó un profundo cráter, cortando el camino e impidiendo el paso de vehículos.

Unos días después, durante la noche del 1 al 2 de abril de 2020, la Red de Recuperación de Bola de Fuego y Observación InterPlanetaria (FRIPON) detectó dos bolas de fuego en menos de una hora de diferencia sobre Bruselas, Bélgica. Menos de dos horas después, el 2 de abril de 2020, otra bola de fuego apareció al sur de Alemania. Por no decir la gran cantidad de personas que están viendo extrañas luces en el cielo nocturno durante el confinamiento.

“Greenland”, el tráiler eliminado

Por último, tenemos otra casualidad realmente polémica. A fines de Marzo se estrenó el primer tráiler de la película “Greenland”, protagonizadas por Gerard Butler. Trata del impacto de un cometa contra la Tierra y que probablemente causará la extinción de la humanidad. La única esperanza de supervivencia es refugiarse en un búnker subterráneo en Groenlandia. En el tráiler difundido por la compañía STX Entertainment, muestra escenas de desconcierto, pánico y caos, una autentica lucha por la supervivencia.

En un principio se trataría de una película al estilo “Armageddon”, “Deep Impact” o “Meteoro”, a no ser que el tráiler y toda información oficial relacionada con la película ha sido eliminada de Internet. Simplemente ha desaparecido sin ninguna explicación al respecto.

Sin duda algún esto ha llevado a muchos teóricos de la conspiración ha sugerir que esta es la verdadera razón por la cual los militares se están movilizando en todo el planeta y porque nos quieren confinados en nuestras casas, evitar el caos en las calles. Tal vez el hecho de que los multimillonarios se estén refugiando en sus búnkeres ubicados en otros países o en yates de lujo también tenga que ver con el supuesto impacto del asteroide. O tal vez todo sea una inquietante coincidencia./Mundo Esoterico Paranormal