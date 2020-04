Obreros de INCOVI denuncian que no les pagan y que fueron “abandonados” por la empresa

Reclamo Hace 2 horas

Se trata de 14 trabajadores que estaban interviniendo en la construcción de la planta potabilizadora de Campo Santo. Afirman que un acta acuerdo que tenían con la empresa no se cumplió, no les están pagando, no tienen dinero para la cuarentena y desde Incovi no les responden sus mensajes.