Concejal celebró la invitación de Bettina Romero a trabajar en equipo: “No hay que crear una grieta fantasma”

Tras una serie de desencuentros entre el Ejecutivo y los concejales, la intendenta Bettina Romero tomó la iniciativa e invitó al cuerpo de ediles a “trabajar juntos” por la ciudad en el marco de la presentación del operativo de asistencia alimentaria.

Al respecto, Liliana Monserrat, del bloque “Salta Tiene Futuro”, en diálogo con InformateSalta, consideró que se trató de un mensaje conciliador. “Me gustó muchísimo, después de tantos vaivenes, y desencuentros comunicacionales, llamar algunos concejales que participemos de esa reunión y decir que vamos a trabajar en conjunto me da mucha satisfacción”, dijo.

Monserrat insistió en la necesidad de dejar atrás la “grieta fantasma” entre ambos poderes,que según dijo, nunca existió. “Nunca fue la idea del bloque ni del cuerpo de concejales estar en una posición de división, pero no nos convocaban nunca, así que es muy satisfactorio, por lo menos para mí, saber que se nos van a escuchar”, indicó.







En el mismo sentido, la edil se mostró entusiasmada en la posibilidad de trabajar en equipo. “Es un poco lo que hace mucho tiempo veníamos buscando, tener que trabajar en equipo, somos un conjunto, sabemos que los concejales cogobernamos conjuntamente a la intendencia, entonces, me parece justo y a tiempo esta cosa de querer mediar y trabajar en conjunto”, indicó.

Por otro lado, se refirió la realización de la primera sesión virtual, con una metodología inédita en la provincia. “El tema de trabajar virtualmente es novedoso, creo que es único en el norte, la verdad que es una experiencia nueva para todos nosotros, desde hace un tiempo estamos haciendo nuestra prácticas, con las reuniones de comisión a través de la aplicación zoom”, sostuvo.

En el mismo sentido, indicó que la nueva modalidad permitirá mostrar el trabajo que vienen realizando a la gente. “Yo creo que la gente necesita saber que el Concejo Deliberante está activo, que estamos trabajando, que en ningún momento dejamos de trabajar y de reunirnos para llevar soluciones a los barrios”







Sobre los proyectos a tratar, destacó la iniciativa que busca reducir el costo de las tasas municipales que pagan las PyMES y Comercios perjudicados por la cuarentena. “Nos parece prudente dar un alivio a las Pymes que son las que en este momento generan puestos de trabajos, lo que pedimos es por un tiempo, no por siempre”.

Además aclaró que no se tratan de impuestos, sino de tasas. “En ningún momento es nuestra intención desfinanciar el municipio, pero si nosotros no ayudamos a las pequeñas y medianas empresas que son las que generan empleo no van a poder salir adelante y vamos a tener muchísimo desempleo en Salta".

Por último, explicó que tratarán también proyectos relacionados al desmalezado y el fortalecimiento de campañas comunicacionales con respecto al dengue, como así también arbitrar los medios para habilitar un número de teléfono de la oficina de violencia de género que funciona en el Concejo Deliberante para ayudar a las personas que están sufriendo durante esta cuarentena.