Salta sin vacunas antigripales, ¿en tu barrio pasa lo mismo?

A través de un relevamiento en centros de salud, InformateSalta confirmó la falta de stock de vacunas antigripales en lo que respecta a la Capital salteña. Desde hace un par de días, salteños hacían referencia a que o no estaban pasando por las viviendas a vacunar o que si se acercaban a los centros de salud les decían que no había stock.

"Quiero vacunarme y en el centro de salud de Campo Caseros me dicen que no tienen vacunas" relató una vecina de zona oeste. Mientras que otra consultaba cómo era la vacunación a domicilio ya que no habían pasado por el suyo. "Las vacunas antigripales era que salían por domicilio, no sé por mi barrio todavía no salieron" dijo.

Otros manifestaron que sus padres o abuelos tampoco habían recibido la vacuna. "Mi madre tiene 82 años, no la vacunaron. Mi hija enfermera no la vacunaron. ¿Que está pasando??" agregó.

InformateSalta en diálogo con los centros de salud conoció que el centro referencia de zona sur ubicado en barrio Intersindical mantiene la modalidad de vacunación de domicilio por domicilio y que era responsabilidad de cada centro la visita a cada familia que tenga pacientes que estén dentro de los franjas que deben recibir la dosis.

En el centro de salud N° 50 de COFRUTHOS, confirmaron que no hay stock en ningún centro. En B° San Ignacio vive una situación idéntica hasta nuevo aviso, cuando ingresen retomarían el recorrido por la zona nuevamente.

Por último, en el centro de Salud de B° Castañares también manifestaron la misma problemática. Sin stock de vacunas antigripales.







¿La falta es por priorizar sectores acomodados?

Así lo manifestó el diputado Nacional del PRO, Martín Grande quien dijo en su radio algo ofuscado. “En tiempos de crisis las decisiones deben ser tomadas de manera diligente pero también inteligente. A pesar de que muchos barrios humildes de nuestra ciudad todavía no han recibido la vacuna antigripal, los barrios cerrados, llamados countries de la zona oeste de la ciudad, ya se vacunó a toda la población de riesgo”.

Y continuó: “No se trata de a quien se debe vacunar antes o después, si ricos primero o después, sino que se debe priorizar siempre a la población de riesgo. Es mucho más vulnerable un adulto mayor de un asentamiento que vive hacinado a que uno que vive en las Praderas de San Lorenzo”.

Finalmente, Grande aseguró: “Aquellos que pueden y tienen obra social, deben acercarse a las farmacias cercanas y colocarse la vacuna antigripal y dejar las dosis que adquiere el Estado para el resto”.