El gobernador Kicillof estuvo en un hospital donde 15 médicos contrajeron coronavirus

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que no participará en forma presencial de la reunión que convocó el presidente Alberto Fernández con mandatarios de todo el país, esta tarde en Olivos.

La decisión fue adoptada por precaución luego de que se confirmara que 15 médicos de un hospital de San Martín, donde estuvo el viernes pasado, contrajeron COVID-19.

“El viernes estuve en el Hospital de San Martín inaugurando obras. No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad, sino con el director, y por eso el protocolo no establece aislamiento, pero hoy tengo una reunión en Olivos con el presidente y los gobernadores a la que no voy a asistir por un tema de responsabilidad”, aseguró el mandatario bonaerense en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

Y agregó: “No voy a exponer a quienes tienen altas responsabilidades a cualquier riesgo, de todas formas no corresponde por protocolo que me haga el hisopado, pero estoy hablando con los médicos para ver qué conviene, si recomiendan el hisopado me lo voy a hacer y a comunicar el resultado de manera inmediata ”

“Yo voy a seguir recorriendo, tomando siempre todos los recaudos para cuidar a la gente y a mi familia; me toca abrir instalaciones y estar presente... no me voy a quedar guardado en mi casa”, continuó Kicillof.