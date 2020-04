Coronavirus: Axel Kicillof se sometió a un test para saber si tiene COVID-19

El Gobierno bonaerense confirmó que el ex ministro de Economía se realizó el análisis a pesar de que “no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados”.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se sometió a un test para determinar si tiene coronavirus luego de confirmar que no asistirá a la reunión que encabezará el presidente Alberto Fernández antes de la presentación de la oferta a bonistas privados y en cambio lo hará a través del sistema de videoconferencia.

Quienes rodean al mandatario bonaerense definieron la realización de un hisopado luego de que trascendiera que Kicillof podría haberse contagiado coronavirus en una visita a un hospital de San Martín. “Esta mañana, por recomendación del cuerpo médico y dada la responsabilidad social que implica su cargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó el test para diagnosticar COVID-19”, informó el gobierno bonaerense.

En esa línea, la administración de Kicillof detalló que “si bien el gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los y las bonarerenses, y para dar por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema”.







“De esta manera, en las próximas horas se conocerá el resultado y, tal como declaró esta mañana Kicillof, se dará a conocer públicamente”, concluyó el Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires. Esta mañana, el mandatario confirmó que no iba a participar del encuentro entre Fernández y los gobernadores: “Lo vengo hablando con los médicos, me recomiendan el hisopado, por eso me lo voy a hacer inmediatamente y voy a comunicar el resultado”.

“Yo me siento bien, perfectamente bien, no tengo ninguno de los síntomas”, agregó Kicillof en declaraciones radiales, a pesar de que es de público conocimiento que una persona infectada con el virus no necesariamente presenta síntomas.