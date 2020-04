Echaron a Baby Etchecopar de Radio 10 y denunció que fue "por cuestiones ideológicas”

Baby Etchecopar se va de Radio 10, emisora a la que había llegado en 2001, cuando la conducía Daniel Hadad.

En principio se dijo que las autoridades de la radio le pidieron a Etchecopar que cambiara de horario por su “bajo rating”. Pero Baby lo negó rotundamente. Y dijo que ya no estará más en la AM 710 por “cuestiones ideológicas”.La noticia la confirmó el mismo periodista esta mañana del jueves 16 de abril en su programa El ángel, que hasta ahora iba de lunes a viernes de 9 a 12.

Baby Etchecopar, muy enojado con "la banda que opera en las tinieblas".

“Me echaron”, arrancó Etchecopar. “¿Por bajo rating? Nada que ver. Me están rajando porque no coincido con la línea editorial de la radio. Que diga lo que quiera Página 12. O Víctor Santamaría. O Verbitsky... Cristina (Kirchner) me odia históricamente. Dice que soy xenófobo, gorila, facho… La banda volvió. Y opera desde las tinieblas. Hace siete meses que quieren poner a Duggan (Pablo) en este horario, desde que escribió el libro en el que dijo que Nisman se había suicidado (“a la hora del regreso”, Duggan conduce Camino a casa)”.



Según Ibope, en marzo, El ángel midió 13,28 puntos, perdiendo el segundo lugar en su segmento a manos de La mañana, con Víctor Hugo Morales, que en la AM 750 alcanzó los 16 puntos.

Pero Baby dice que los que hablan de rating lo usan como “excusa” para correrlo del aire.

“Con De Sousa y Cristóbal López, los que están al frente del Grupo Indalo, está todo bárbaro. Pero las órdenes ahora vienen de Máximo y Cristina…”, concluyó./Clarín