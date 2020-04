Nación adelantó que desde el lunes permitirán nuevas actividades en algunas provincias: ¿Y Salta?

Algunas provincias comenzarán a retomar lentamente su ritmo normal a partir de la semana que viene, cuando el gobierno nacional empiece a aplicar el concepto de cuarentena administrada, que implica habilitar ciertas actividades en jurisdicciones donde no hay circulación local de coronavirus.

La primera de todas fue Jujuy que ya permitió el regreso de ciertas actividades.



Este esquema había sido anticipado por el presidente Alberto Fernández la semana pasada, cuando prorrogó por segunda vez el confinamiento total, dispuesto en principio hasta el 26 de abril.



La reapertura gradual de la economía a partir del lunes fue confirmada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista concedida a la TV Pública, que este viernes mantendrá una serie de reuniones para validar junto al Ministerio de Salud los requerimientos realizados por los intendentes de todo el país a través de los gobernadores. En principio, la cuarentena continuará sin cambios en el Conurbano bonaerense, en la Ciudad de Buenos Aires y en otros grandes centros urbanos.





Provincias sin circulación de virus o sin casos

“A partir del lunes se van a ir reanudando actividades, en conjunto con los protocolos que define el Ministerio de Salud, que es la autoridad en materia sanitaria, en muchas provincias argentinas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos de coronavirus o que tienen promedios de contagio mayores a 14 días”, aseguró el funcionario luego del encuentro que encabezó ayer el presidente Alberto Fernández con los gobernadores.



Es de esperar que en Salta se anuncien cambios, ya que hace más de 15 días no hay nuevos casos, y tampoco hay circulación viral comunitaria.



El jefe de ministros informó que están trabajando con “un mapa inteligente” que analiza el Gobierno nacional y en el que se van viendo “zonas donde no hay circulación viral, o no tuvieron casos positivos de coronavirus o los promedios de contagio son mayores al promedio de 14 días”.



Neuquén también



El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dio algunos indicios de las actividades que podrían reanudarse en virtud de los pedidos que realizaron las distintas jurisdicciones. En declaraciones radiales planteó que habrá autorizaciones especiales para los establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos. También se permitirá el comercio minorista de indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, electrodomésticos, juegos y juguetes, cuidado personal, pinturerías, venta de materiales para construcción y decoración a través de diversas plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal.



Se habilitará además la atención médica y odontológica programada de seguimiento de enfermedades crónicas y de carácter preventiva, con turno previo, bajo un esquema de dos pacientes por hora.