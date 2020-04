Cuidado: Advierten sobre nuevas formas de delinquir en épocas de cuarentena

La jueza de Garantías Nº1, Ada Zunino, a través de un comunicado por redes sociales, alertó a los vecinos salteños sobre las nuevas modalidades que está adquiriendo a delincuencia durante la cuarentena. Advirtió principalmente a los adultos mayores y a los jóvenes.

“Personas que dicen que pertenecen a la fuerza de seguridad o brigada de investigación, piden documentación, solicitan que se bajen del auto y en el caso de negativa le muestran un arma. Luego proceden a hacer un cacheo personal, una investigación del auto y roban todas las pertenencias”, relató la jueza.

Ayer se identificó a dos personas vinculadas a éste delito y se logró la detención, sin embargo no se pudieron recuperar los elementos robados. “Portan armas de fuego y amedrentan a jóvenes y a adultos mayores. No se bajen en los autos, pidan credenciales, si les hacen algún interrogatorio pisan que se comuniquen con el fiscal de turno, no permitan que les revisen el auto ni les hagan cacheo personal porque no están autorizados a hacerlo”, manifestó.

Zunino alertó a la población y advirtió con preocupación que este tipo de delitos crecerá durante la cuarentena por la falta de trabajo. “Mucha gente, ante este estado de emergencia económica, va a utilizar esta forma de delinquir. Tampoco les pueden tocar el timbre de la casa para hacer procedimientos en los domicilios, la delincuencia va a crecer estos días”.