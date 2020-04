Coronavirus: ¿Qué pasará con los viajes de egresado 2020?

Algunos desde que inician el secundario, otros a último momento, pero la gran mayoría de los estudiantes de 5° año sueñan con el viaje de egresados. A San Carlos de Bariloche, a Villa Carlos Paz, a Camboriú – Brasil, al destino que sea, siempre y cuando sea con sus compañeros y amigos.

Al igual que el mundo en general, la incertidumbre reina en ellos y en sus padres que, a esta altura, con el avance del coronavirus no saben a ciencia cierta cuando podrán tener el tradicional y tan esperado viaje de fin de ciclo.

Según pudo conocer InformateSalta, las agencias cumplen con el aislamiento social y obligatorio, por lo menos, hasta el 26 de abril, y estarán con sus puertas cerradas. Sin embargo, habilitaron algunos contactos por WhatsApp y medios electrónicos para continuar con el pago de las cuotas.







Una mamá, consultada por este medio, contó que en su caso le brindaron un CBU y les informaron que tienen tiempo hasta el 30 de abril para abonar la cuota de marzo. En principio, su hijo y compañeros tenían pensando viajar a Brasil en noviembre, pero la gran cantidad de casos que se registran en ese país los asusta un poco y creen que podría ser muy pronto concretarlo en esa fecha.

“En el grupo de papás planteamos que quizás los que fueron designados como encargados, traten de concretar una reunión con la empresa para plantear las inquietudes, quizás el viaje se podría trasladar para enero. También hay otros que quieren cambiar el destino. Tenemos miedo de poder perder el dinero si no se puede hacer”, dijo.

En diálogo con InformateSalta, Matías Doussett, titular de Dask Travel, contó que la agencia continúa en contacto permanente con los padres, pusieron a disposición redes sociales, un teléfono y vías electrónicas para continuar con el pago de cuotas, las que no sufrirán ninguna actualización. Todavía no recibieron muchas consultas sobre que va a pasar con los viajes.

“Estamos en comunicación constantemente con el Ministerio de Turismo, hemos tenido varias reuniones. Se supone que todo va a estar con normalidad en la temporada que nosotros hacemos habitualmente de octubre en adelante”, dijo,

Sus destinos más elegidos para viajes de egresados son Villa Carlos Paz, Cataratas de Iguazú, Balneario Camboriú y San Carlos de Bariloche, éste último sería del único que sufriría postergaciones.

“Por ahora los hoteleros y los prestadores de servicios de los destinos, todos están planificando la llegada como todos los años. El único destino que si se ve afectado es Bariloche, seguramente se va a postergar, pero los demás destinos no. Pero no se sabe de ninguno en sí”, expresó.

Mariano García Cainzo, dueño de Ale Turismo, también colaboró con InformateSalta en la redacción de esta nota y compartió la idea de que la palabra que mejor se puede utilizar para describir esta situación es incertidumbre.

“Los viajes de egresados son de los eventos que más aglutina gente. No sabemos qué va a pasar con los boliches, si se van a activar las actividades, hay una incertidumbre más grande todavía que en otros sectores, el turismo en general”, explicó.

En cuanto al pago de las cuotas, detalló que solo una minoría de padres pudieron seguir cumpliendo y una gran mayoría, al verse impedido de trabajar y generar ingreso, no están pudiendo hacerlo. Otra de las complicaciones se da con el pago electrónico, al no estar todos “muy familiarizados” en cómo hacerlo.

La empresa prevé recién empezar con viajes a Bariloche el año que viene y sus destinos fuertes, en este momento, son Villa Carlos Paz y Balenario Camboriú, y ya anticipa que podría haber postergaciones.

“Los chicos quieren hacer viaje, y esto no va a ser eterno, va a tener un fin, esperemos que sea lo antes posible. La reprogramación del viaje es lo ideal, es programar el viaje apenas esto esté organizado, calmado, tengamos todos los recaudos y la tranquilidad. No tiene que ser una preocupación para los padres porque los viajes se van a hacer. Se habla de diciembre, como venimos, es muy probable que sea un enero, un febrero, porque no sabemos cómo va a ser el ciclo lectivo”, manifestó.