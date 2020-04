Gollán: “El 70% de los argentinos va a tener coronavirus, y a la mayoría no le va a pasar nada”

Así lo sostuvo el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. sostuvo que trabajan para que eso no ocurra en el mismo momento.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, afirmó este sábado que se está “ganando un tiempo precioso para ir acomodando el golpeado sistema de salud”, al tiempo que sostuvo que las medidas adoptadas por la pandemia de coronavirus son “drásticas, duras, difíciles de tomar” pero necesarias.

En el ciclo "Digamos todo" que conduce Nacho Girón en CNN Radio, el funcionario manifestó que “de golpe, hay que salir a preparar camas. Mientras tanto, intentamos que la cantidad de gente que se enferma sea la menor posible, lo cual implica un esfuerzo enorme en términos de organización”.

También indicó que “el pico de la pandemia se va corriendo a partir de las medidas” que se toman, a la vez que señaló: “Las autoridades nacionales y provinciales evalúan poner en marcha algunas actividades económicas, sobre todo en los municipios donde no hay casos. No es flexibilizar sino pasar a otra fase”.



“El 70% de la población argentina en algún momento va a tener coronavirus y a la mayoría no le va a pasar nada o quizá no se entere. El tema es que no lo tengamos todos juntos. Trataremos de que sea lo más lento que se pueda y de cuidar a los adultos mayores para que vayamos inmunizándonos y se corte la cadena de contagio”, afirmó Gollán.

“Estamos a punto de pasar a una nueva fase de la cuarentena, pero no hablamos de flexibilizar sino de cuidar a los sector más vulnerables”, señaló el funcionario, quien además de mostrarse preocupado por la salud de los adultos mayores también puso en el mismo grupo a los trabajadores del sistema sanitario.

“Gracias a las medidas que tomamos estamos ganando tiempo precioso para ganarle al coronavirus. Estamos a punto de pasar a una nueva fase de la cuarentena, pero no hablamos de flexibilizar, no podemos abrir la cuarentena en el Conurbano así nomás”, explicó el funcionario.

“Estamos desarrollando un modelo matemático sobre cómo podría expandirse el virus según muchas variables a considerar. En zonas del Conurbano hay que poner un gran cuidado. Tenemos una escala de riesgo por colores. En las zonas verdes, con pocos casos o ninguno, se pueden desarrollar determinadas actividades tomando precauciones. Es lo que se está estudiando”, sostuvo el funcionario.

Acerca de la compra de insumos a China, Gollán contó: “Competimos con Donald Trump, que manda todos los días a China aviones cargueros para llevar toneladas y toneladas de insumos. Pero antes de Trump, nosotros empezamos a trabajar para ver dónde podíamos comprar. Ya tenemos reservadas 400 toneladas que vendrán en vuelos de Aerolíneas Argentinas. El Gobierno nacional está trayendo unas máquinas especiales para la confección de barbijos”.

Y amplió con respecto a las compras del Estado: “Se paga según el momento de la entrega, que es lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires (con los barbijos que costaron $ 3.000), porque si no, no hay. Los pagos son por adelantado, porque de otro modo viene un oferente y se lleva la carga. Este desmadre de precios nunca se vio”.



“Los hospitales están totalmente abastecidos. A partir de ahora, va a haber un aporte mayor para quince días. Tenemos camas de terapia suficientes para cuando llegue el pico de la pandemia. Los brotes que aparecen en hospitales son inmediatamente contenidos. El problema sería si no los detectáramos”, subrayó. “Con el gobernador Kicillof estuvimos en zonas de obra, separados de la internación de pacientes. Le dije 'quedate tranquilo'. Nos hicimos los hisopados y dieron negativo”, comentó.