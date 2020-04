EN VIVO: Paul McCartney, Los Rolling Stones, Lady Gaga y más realizan un megaconcierto por el coronavirus

Los artistas internacionales más importantes de la industria se unirán este sábado en un megaconcierto online, que buscará recaudar fondos para el personal médico que lucha contra el coronavirus. Bautizado como "One World, Together at Home", el festival fue impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Global Citizen. Lady Gaga fue la encargar de elegir a los músicos que se sumarán a partir de las 15 a la transmisión. Una cita imperdible para disfrutar desde casa.

El line up es para todas las edades y gustos. Estrellas como Paul McCartney, Elton John, Billie Joe Armstrong, Los Rolling Stones, Chris Martin, Billie Eilish, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Celine Dion y The Killers serán parte de una noche sin precedentes.

Además, el público latino también estará bien representado por Maluma, J Balvin, Luis Fonsi, Juanes, Becky G, entre otros.

MIRÁ EL ESPECTÁCULO EN VIVO