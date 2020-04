"Usan la pandemia para esconder las peores miserias del kirchnerismo"

El diputado nacional Alfredo Cornejo acusó a la Casa Rosada de usar "la pandemia para esconder las peores miserias del kirchnerismo". Así, criticó al gobierno de Alberto Fernández por los nombramientos en el Estado en medio de la crisis por la expansión del coronavirus en el país.

"El Presidente pidió al sector privado esfuerzo mientras apagó la economía. Pero la Anses, con sus oficinas cerradas, incorpora y nombra a cerca de 400 gerentes y jefes en todo el país", aseguró el exgobernador de Mendoza en su cuenta de Twitter. Y remató: "La pandemia está siendo usada para esconder las peores miserias del kirchnerismo".

"El gobierno venía sin plan y la pandemia se lo dio"

En una entrevista con el diario La Capital, Cornejo aseguró el "gobierno venía sin plan, y la pandemia se lo dio". Además advirtió que la cuarentena "no puede durar más de una semana" y cuestionó que para pymes, profesionales independientes y monotributistas "no ha habido plata en la mano".

"El actual oficialismo ganó las elecciones más por errores del gobierno que se iba que por méritos propios. El gobierno venía sin plan y la pandemia se lo dio, que por ahora es mantener encerrados a todos, evitando muertes. Quién puede no estar a favor de esto. Pero no hay que confundirse: esta es una situación que no puede durar más de una semana. La sociedad y la oposición le tienen que exigir al gobierno una salida inteligente de esta situación", señaló el diputado nacional.

Otras frases

Medidas económicas. "Para que sean efectivas, las medidas económicas deben ser ponerle dinero a las empresas para que no quiebren. No hablo de Techint, que es lo que el gobierno en su relato quiere marcar. Entre paréntesis, ojalá la Argentina tuviera 50 Techint, porque seríamos un país desarrollado. Cuando hablo de empresas me refiero a las pymes, al cuentapropista, al monotributista, el profesional independiente. Ahí no ha habido plata en la mano".

Flexibilización de la cuarentena. "La salida debería ser con la menor ruptura de toda la cadena productiva, con mucha información sobre cada una de las personas, con testeos masivos, de manera tal de que podamos volver a la vida normal, económica y socialmente".

La deuda. "Es positivo que el gobierno negocie y haga una oferta. Entiendo que se ha hecho una propuesta más generosa que la que se presentó el jueves. Además, ahora, a diferencia del lo que pasó anteriormente, el gobierno tiene una oposición seria: acompañamos la reestructuración de la deuda con dos leyes, en donde le dimos mandato para esta negociación. De todas formas, la responsabilidad de la negociación obviamente es del gobierno".

Grieta. "Un sistema democrático debe tener un oficialismo y una oposición que haga una tarea propositiva, como la que hacemos nosotros en temas de coronavirus, de deuda. También tiene que haber ideas distintas y permitir la crítica hacia la estrategia de salida del coronavirus, a por qué no se previó con anticipación el coronavirus. El sistema democrático no necesita que haya unanimidad de opinión: se necesita que haya diferencias para mejorar su funciona".