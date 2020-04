Estudiantes varados: La UNSA llevó gratis a casi 50 alumnos a sus localidades de origen

Por la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional a los fines de evitar el crecimiento de la curva de contagios, muchos estudiantes del interior de la provincia que asisten a la Universidad Nacional de Salta (UNSA) quedaron varados en la Capital, sin la posibilidad de poder regresar con sus familias, y en muchos casos, atravesando serias dificultades económicas.

Atento a esta situación, Víctor Claros, rector de la UNSA, en diálogo exclusivo con InformateSalta, resaltó que desde un primer momento trataron de colaborar a través de la entrega de alrededor de 300 módulos alimentarios por semana, mientras en simultáneo llevaron adelante gestiones ante el gobierno de la provincia para autorizar sus retornos a casa. “Sabíamos que más allá de los bolsones, todos querían estar con sus familias”, dijo.

Claros explicó que tras corroborar que todos los estudiantes se encontraban en buen estado de salud, situación que fue corroborada a través de un certificado de salud, se les proveyó a todos de barbijos, alcohol en gel, bebidas, galletas y golosinas. Y una vez finalizado todos los trámites, fueron trasladados a través de dos colectivos y una combi, propiedad de la institución.

El Rector explicó que en una de las unidades trasladó a estudiantes de las localidades de Orán, Tartagal, Pichanal, Embarcación, Aguaray, Mosconi, Salvador Mazza, Colonia Santa Rosa, Santa Victoria Este; la otra a los alumnos de Cafayate, Molinos, Guachipas, y Animaná, y la últimas a aquellos con domicilio en Metán, Apolinario Saravia, Quebrachal, y Joaquín V. González.







Claros explicó que en conjunto con el gobierno están gestionando ante las autoridades de Jujuy la autorización para el traslado de los estudiantes de Nazareno, Iruya, y de Santa Victoria Oeste. “Creemos que en la semana vamos a conseguir a través del Gobierno esa autorización, eso nos quedó pendiente porque el micro tiene que pasar obligatoriamente por Jujuy”, sostuvo.

A su vez, indicó que ya están trabajando en una segunda etapa del operativo “regreso a casa”, ya que en las últimas horas se sumaron muchos interesados. “Yo me imaginó que debe haber otros 50 o 60 chicos que quieren trasladarse, y necesitamos otra vez de la buena predisposición del gobierno provincial, porque tenemos que pasar por distintos municipios”.

Para concluir, Claros detalló que no fue fácil, pero el resultó final es reconfortante. “No es simple, me costó, pero era tan emotivo cuando a la mañana estaban todos listos para volver a casa”, dijo a la vez que resaltó que la gratuidad del servicio es una obligación de la universidad. “Nosotros a los estudiantes no le tenemos que cobrar nada", finalizó.