La dolorosa decisión de Mariano Peluffo en plena pandemia

Mariano Peluffo continúa trabajando y se prepara para debutar con Editando Tele, en las noches de Net TV, en medio de la pandemia por coronavirus que azota a la Argentina y el mundo. El conductor contó que con su exesposa, Bárbara, tomaron la decisión de que no viera a sus tres hijas, Bianca (18), Aurora (14) y Clara (9), para evitar un posible contagio.

"Es difícil, porque mis hijas tienen distintas edades, las de 18 y 14 entienden mejor, pero la de 9 cuesta un poco más explicarle que si bien yo no me contagié no las puedo ver, porque salgo todos los días, porque son medidas de seguridad", comenzó en diálogo con Por si las moscas, por La Once Diez. "Me preguntó si estoy contagiado por teléfono, le expliqué que es parecido a cuando nos ponemos el cinturón de seguridad, no es que vamos a chocar, pero es una forma de cuidarnos”, agregó el conductor.

"Estuve casi un mes sin verlas, y vinieron el fin de semana dos días, pero ellas en su cuarto, tomando las distancias necesarias. Ahora, yo les cocino y les dejo todo en la puerta de la casa para que vayan a buscarlo. Es un poco complicado”, admitió. "La pandemia nos interpela porque nos iguala de una manera impresionante. Nos puede pasar a cualquiera, al millonario o al obrero. Nadie está exento”, finalizó./Ciudad