Volvían caminando de Mar del Plata a Formosa y una mujer gendarme les pagó un taxi: hay otros casos similares

Maribel, Facundo y Luis salieron el domingo al mediodía de regreso a Formosa desde Mar del Plata a pie. Caminaron hasta Vivorata, una localidad del partido de Mar Chiquita, a 40 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata. Ahora vuelven en taxi gracias a la solidaridad de una mujer gendarme.

"Hace unos 15 días que estábamos en la calle y pedimos auxilio en todos lados pero encontramos ninguna solución y por eso lo único que podemos hacer es salir a caminar”, habia contado Luis a La Mañana.



“Una mujer gendarme que estaba de civil les pagó los pasajes de regreso a Formosa. Antes, pasaron por La Plata y pasaron la noche en el tinglado de un Polideportivo donde les brindaron ayuda porque tenían las piernas muy lastimadas”, dijo a La Mañana Graciela, madre de una de las integrantes del grupo quien espera ansiosamente este regreso.

“Pudieron descansar este lunes por la noche y ya están volviendo. A la tardecita mi hija me mandó una foto que sacó desde el auto cuando pasaban frente al Obelisco”, relató a este matutino.



Además, la mujer lamentó que el Estado no pudo hacer algo para traer pronto a su familia, aun viendo que regresaban caminando. “Los llamaron y rellenaron una serie de papeles pero no hicieron nada más. Para el futuro deseo que mi familia no se tenga que separar nunca más para la búsqueda de un mejor futuro y que puedan conseguir trabajo en Formosa”, subrayó.

Respecto de la mujer gendarme que según Graciela es “un ángel”, poco se sabe en este momento. “Estoy mucho más tranquila y muy feliz, mi familia llegará mañana a Formosa”, concluyó Graciela.



Con estos tres, ya son al menos nueve los formoseños que se largan a la ruta haciendo dedo o caminando para regresar a sus hogares. El jueves llegaron de la misma manera cuatro cosecheros que volvieron desde el departamento de Anta, en Salta, tras dejar sus trabajos de cosecha de limones, hicieron una parte del trayecto en remis, y otra a pie. Ahora se encuentran realizando la cuarentena obligatoria en la Escuela de Cadetes. El miércoles otro formoseño, a quien la cuarentena lo agarró trabajando en un corralón, emprendió su regreso, también caminando, desde Empedrado (Corrientes) hacia Formosa. Otro hombre pagó $ 10.000 para volver en remis desde Córdoba.



El Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 explicó que se está trabajando para el regreso de los formoseños que están fuera del territorio, priorizando a quienes padecen algún problema de salud.