Los políticos bajo la lupa: Sáenz, el mejor visto y Leavy, el peor

El avance de la pandemia del coronavirus puso a prueba la habilidad y el criterio de la clase dirigente para tomar decisiones en virtud por un lado de proteger la salud de la población y a su vez no dejarlos desamparados ante la paralización de la economía. En Salta, la situación se agravó aún más, ya que en los primeros meses del año, la provincia debió hacer frente a la emergencia por desnutrición en el norte, que se cobró la vida de al menos una decena de chicos.

En este difícil contexto, la reconocida consultora política “We”, dirigida por Benjamín Gebhard, analizó la imagen de los políticos salteños, también la del presidente Alberto Fernández y el actual gobernador de Salta Gustavo Sáenz, entre otros, a través de una encuesta de opinión realizada a más de mil personas de la ciudad capital.

El estudio en cuestión arrojó un crecimiento de la imagen del actual Presidente, que en nuestro distrito había perdido las elecciones con Mauricio Macri. Hoy, más de la mitad de los encuestados opina que su gestión es entre “buena y muy buena”. Sin embargo, un alto porcentaje no advierte que el país se haya encauzado en comparación con la era macrista.







En el orden local, la población ratificó al gobierno de Gustavo Sáenz, quien al iniciar su mandato ya gozaba de una alta imagen positiva. Hoy los números no dejan lugar a dudas: las 3/4 partes de los consultados, le dieron su voto positivo, e incluso más de la mitad considera que la provincia hoy está mejor que antes. En tanto, hay casi un empate técnico entre los que opinan que su gestión es cambio, y los que por el contrario, aseguran que es continuidad.

En el medio, hubo algunas decisiones que le jugaron a favor y en contra, como ser los proyectos vinculados a la Reforma de la Constitución y la ampliación de los miembros de la Corte de Justicia, pese a que ninguna de las dos obtuvo aún tratamiento legislativo.







Con respecto a las muertes por desnutrición, la sociedad reconoce que “es un problema de vieja data”, que debieron atender gestiones anteriores. No lo culpan, es más, le reconocen todo lo hecho, pero aseguran que todavía no alcanza.

Entre los funcionarios que mejor representa al gobierno, según la encuesta, su mano derecha, es el ex diputado y actual secretario de la gobernación, Matías Posadas, un rostro familiar por sus múltiples candidaturas y con rol protagónico en las decisiones y en la comunicación de los actos del Ejecutivo.

En la vereda del frente, el partido kichnerista (Frente de Todos) se consolidó como la principal fuerza de la oposición, pero las cifras no le son favorables. Sergio “Oso” Leavy, hasta hace algunos meses a cargo del timón del barco – hoy desgastado y casi invisibilizado – no es bien visto por la sociedad. A tal punto que casi el 63% tiene una imagen negativa del actual senador nacional, ex diputado, intendente, y demás. Lo mismo le ocurre a Olmedo, con el 60% y un poco más atrás a su ex compañero de fórmula, Miguel Nanni con el 42% negativo.







A diferencias de otros años, hoy los ciudadanos están más comprometidos que nunca, tanto aquellos que sienten interés por la política, como aquellos que la detestan, siguen de cerca cada decisión de los dirigentes y evalúan sus consecuencias, y por ellas los juzgarán ante el tribunal de las urnas en un futuro.