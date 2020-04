Jardines maternales privados, en crisis por la pandemia, piden ayuda

La crisis derivada de la cuarentena decretada por el Gobierno para evitar el avance de la pandemia se hace sentir cada vez más y los más desprotegidos son los trabajadores independientes. Es el caso de más de 30 jardines maternales que debieron cerrar sus puertas.

Al respecto, Noelia Benítez, dueña de uno de los jardines, en diálogo con InformateSalta, aseguró que la situación es muy preocupante. “No tenemos ingresos y por ende no podemos pagar nuestras obligaciones y tenemos deuda de alquileres. El mes que viene peligra mucho más, porque muchos padres recurrieron a las niñeras, familiares y amigos porque ya no les podemos brindar el servicio y es entendible”, dijo.

También explico cómo se está trabajando en estos momentos. “Hoy estamos trabajando de manera virtual con nuestros niños. Tenemos 10 a 15 padres en cada grupo, ellos nos envían fotos de los chicos trabajando. Pero ahora hay menos participación y muchos padres se fueron de los grupos porque dijeron que ya no pueden pagar y otros porque no pueden hacer las tareas que se le asignan en sus casas y ya perdieron el entusiasmo”, aseguró.

A través de Benítez, propietarios piden ayuda al Gobernador y a la Intendente para poder subsistir. “Somos más de 30 jardines que necesitamos ayuda. En cada jardín tenemos entre 5 y 7 empleados fijos y sumamos las profesoras de otras disciplinas y nosotros las dueñas de los jardines con riesgo de perder nuestra fuente de trabajo”, dijo.

Por último, mandaron un mensaje y pedido al Gobierno. “Hoy le pedimos que no nos suelte la mano, pedimos ayuda para no cerrar nuestras instituciones. No permita que nuestros años de estudios, formación y sacrificio mueran en esta pandemia”, finalizó.