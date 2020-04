COVID-19: ¿Es su origen producto de la manipulación genética?

Los coronavirus fueron descriptos en los años´30 a partir de su presencia en aves domésticas de corral y pueden causar enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas en animales. Únicamente se conocen 7 coronavirus causantes de enfermedad en los seres humanos. Existen 4 coronavirus humanos endémicos como los alfacoronavirus 229E y NL63 y los betacoronavirus OC43 y HKU1 que pueden causar enfermedades de tipo influenza o neumonía en humanos.

Y existen tres coronavirus zoonóticos que causan enfermedades graves en humanos:

· El SARS-CoV fue identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave (SARS).

· El MERS-CoV se identificó en 2012 como la causa del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

· SARS-CoV2 es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) que comenzó en Wuhan, China, a fines de 2019 y se ha diseminado por todo el mundo.

Estos últimos tres se los define como zoonóticos ya que la fuente de los mismos son animales, algunos mencionan los los civets (gatos salvajes), camellos, murciélagos, y también los pangolines. No obstante, hasta el momento, no se dispone de suficiente evidencia científica para identificar el origen del virus del SARS-CoV2 o explicar la vía de transmisión original a los humanos (que puede implicar un huésped intermedio). Se requieren investigaciones para encontrar la fuente, determinar cómo el virus se introdujo en la población humana y establecer el posible papel de un reservorio animal en esta enfermedad.

¿CÓMO INFECTA?

Aun cuando la ciencia desconoce el mecanismo de transferencia a humanos, sabemos que el humano tomó contacto con el virus a partir de un huésped animal. Este nuevo virus, a través de sus mutaciones generó capacidades adaptativas que permitieron una infección y transmisibilidad más eficientes entre los seres humanos.

El nuevo coronavirus ha desarrollado en su cubierta externa proteica una proteína que se denomina S de spike (espícula en castellano), que le da forma de espículas. A través de esa proteína, el virus se une a la célula blanco, la célula tiene un receptor de membrana (ACE-2) que internaliza al virus por un mecanismo denominado endocitosis mediada por receptor. El virus libera su material genético que posteriormente es duplicado por la maquinaria metabólica de la célula, luego ensambla la cubierta proteica alrededor de este material genético y finalmente la célula “explota” debido a la cantidad de partículas virales producidas, dando lugar a un proceso denominado lisis celular con la consiguiente liberación de partículas virales, que reinician su ciclo en otras células.

En el momento de la infección y reproducción viral el organismo responde con las manifestaciones de la enfermedad, ya que no presenta defensas inmunológicas pre-adquiridas para responder. Esto ocurre cuando por primera vez una especie se pone en contacto con elementos o microrganismos de la naturaleza. A partir de ahí el sistema inmunológico puede desarrollar una inmunidad propia o ser inmunizado artificialmente a través de vacunas, lo que se conoce como inmunidad activa adquirida.

¿ES SU ORIGEN PRODUCTO DE LA MANIPULACIÓN GENÉTICA?

El origen de los coronavirus puede ser rastreado filogenéticamente desde el año 3000 aC. Estos organismos conviven con el ser humano desde siempre. Los estudios de filogenia que siguen las mutaciones del virus pueden darnos una respuesta aproximada de su origen, esto se realiza mediante estudios de las mutaciones aleatorias que se van produciendo en el genoma del virus y se va reconstruyendo un árbol genealógico.

Este virus ha mutado a lo largo de los siglos, y fue en la década de los 90 cuando se identificaron los primeros familiares comunes del coronavirus. En el año 3.300 a.C. existió el Betacoronavirus; en el 3.000 a.C. el Deltacoronavirus; en el 2.800 a.C se propagó el Gammacoronavirus; y en el 2.400 a.C. surgió el Alphacoronavirus.

Han surgido muchas especulaciones sobre el origen del virus poniendo énfasis en la posibilidad de que la ingeniería genética sea la responsable de su creación. La ingeniería genética se aplica en numerosos campos, incluidos la investigación, la medicina, la biotecnología y la agricultura. En la investigación, los organismos genéticamente modificados se utilizan para estudiar la función y expresión de genes a través de la pérdida o ganancia de función y la expresión de estos genes.

A pesar de las especulaciones, científicos de Estados Unidos encabezados por el profesor en inmunología y microbiología del Instituto de Investigación Scripps, Kristian Andersen[1] determinaron que el SARS-Cov-2 se generó por procesos naturales. Con base en su análisis de secuenciación genómica, Andersen y sus colaboradores concluyeron que los orígenes más probables para el SARS-CoV-2 siguieron uno de los dos escenarios posibles.

En un primer escenario, el virus evolucionó a su estado patogénico actual a través de la selección natural en un huésped no humano y luego saltó a los humanos. Esto se observó en brotes previos de coronavirus, donde humanos contrajeron el virus después de la exposición directa a civets[2] (SARS) y camellos (MERS). Los investigadores propusieron a los murciélagos como el reservorio más probable para el SARS-CoV-2. Éste posee una identidad de secuencia del 88% con dos coronavirus de murciélagos (bat-SL-CoVZC45 y bat-SL-CoVZXC21) es por eso que se plantea que su origen podría haber sido la transferencia del mismo, desde los murciélagos al humano. Aunque hasta el momento no se ha podido verificar la transmisión directa de murciélago a humano, implicando la posibilidad de un huésped intermedio. En el segundo escenario, una versión no patógena del virus saltó de un huésped animal a humanos y luego evolucionó dentro de la población humana con la posibilidad de causar una enfermedad.

Hay dos características muy importantes que llevan a los científicos a descartar la teoría de que el virus fue creado en un laboratorio. Por un lado, la observación de la evolución de la proteína S para unir más eficazmente al receptor celular ACE2. Esta alta eficacia permite a los científicos concluir que la proteína es el resultado de la selección natural y no el producto de la ingeniería genética. Por otro lado, se plantea que en caso de que hubiese existido intencionalidad en el diseño del virus, se lo habría construido utilizando el esqueleto de un virus conocido por causar enfermedades graves, sin embargo este virus posee una estructura molecular característica de todos los coronavirus conocidos.

Sara Zurita Martínez

Licenciada en Genética

Doctora en Microbiología y Genética Molecular

Coordinadora de Postgrado UCASAL Jujuy

Investigadora Fundación Ars Médica