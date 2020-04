SAETA negocia con empresas de colectivos para garantizar el servicio

Desde SAETA están negociando con las empresas que administran los servicios del transporte público de pasajeros en la ciudad de Salta, las cuales pidieron ser rescatadas de la emergencia económica con el pago de una cifra millonaria, junto al aviso de la posibilidad de concretar un paro pensado para este viernes.

Según la información que comparte Nuevo Diario, una nota que fue presentada a SAETA lleva la firma de las empresas Eduardo Ale, El Cóndor, Ahynarca, Transal, Ale Hermanos, San Ignacio y Tadelva, Alto Molino, entre otros propietarios de líneas.

En cuanto al contenido del comunicado, hacen énfasis en que el único ingreso que tienen surge del pago que mensualmente realiza SAETA. No obstante, afirman que fueron afectados por haber pagado los insumos para cumplir con las medidas sanitarias del bolsillo propio de cada empresa, cuyos costos fueron devengando a un 100 % de su valor, como así que les rechazaron pedidos de créditos en los bancos.

La sumatoria de estas cuestiones los alega a decir que no pueden afrontar tantos gastos. “En consecuencia es tan grave la situación que resulta imprescindible para la supervivencia de las empresas, el cumplimiento de los pagos por parte de SAETA”, afirmaron no sin antes advertir que “en caso de no recibir urgentemente la totalidad de los pagos de las sumas adeudadas, nos veremos obligados a interrumpir nuestros servicios a partir del próximo viernes 24 de abril”.

Posición de SAETA

Con este aviso el gerente de SAETA, Claudio Juri, confirmó que dio curso a la nota aunque señaló que la situación no es nueva para ésta. Además indicó que anticipó sobre este tema al Ministerio de Finanzas de la Provincia, según agrega el matutino citado.

“Sí se está trabajando al respecto y estamos alertando sobre esta situación hace más de un mes por lo menos. Yo, en persona, al Ministerio de Finanzas explicándole lo que se venía y lamentablemente esto es el comienzo de lo que se viene”, sostuvo Juri.

Respecto a la situación financiera de los empresarios, Juri señaló que: “Hoy el sistema de transporte cuesta por día 10.400.000 de pesos, valor por día debido al efecto cuarentena. ¿Qué quiere decir esto? Significa recorridos con menos cantidad de colectivos, con pasajeros solamente sentados y nadie en la primera fila, entre otras medidas; por esta razón SAETA por día no llega a recaudar un millón de pesos”.

Juri sostuvo entender la posición, "pues cada uno de ellos tienen una empresa que tienen una extensión de un contrato vencido que no les permite sacar crédito ni para comprar una ballenita”. Mas no negó que “nosotros no tenemos una solución y ya hemos planteado todo los informes que teníamos que plantear en tiempo y en forma para que se prevea esta situación. Entiendo que Finanzas también tendrá sus problemas, pues la situación económica debe ser muy difícil pero la realidad es que nosotros no podemos mirar para otro lado”, aseveró.