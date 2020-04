Protesta de médicos: “Damos tranquilidad, vamos a tener los médicos con la nueva indumentaria”

Si bien estaba previsto, no dejó de ser sorpresiva el reclamo que realizaron médicos y profesionales de la salud, quienes cortaron parte de la avenida Sarmiento, frente al Hospital del Milagro, en reclamo por los elementos de bioseguridad y protección necesarios para trabajar en medio de la pandemia por el coronavirus.

En medio del reclamo el gerente del nosocomio, Juan José Esteban, dialogó con el canal Multivisión Federal donde se refirió al malestar de los agentes de la salud. “Tenía conocimiento, ayer estuve en reunión con los inspectores del Hospital, charlamos sobre el equipamiento que van a usar los médicos que van a estar con los sospechosos de COVID-19”, señaló en primer lugar.

Sin embargo, no ocultó su zozobra ante el memorándum del Ministerio de Salud, el cual no respalda el uso de los elementos de protección confeccionados en los nosocomios de Salta. “Todos sabíamos del equipamiento producido por los hospitales, a través de los costureros, confeccionando los equipos que usábamos hasta ahora que llegó el memorándum, que ha dejado al hospital en offside”, se sinceró.

No obstante y ante esta postura del Ministerio, Esteban aseveró que ante la cartera “pedí una buena cantidad (de equipos), me los van a proveer el día de hoy porque me puse firme, necesito trabajar con los elementos de la ANMAT, los vamos a usar para que la gente trabaje a gusto, ya repartimos el nuevo equipo, incluso la gente que limpia tiene una ropa especial”.

“Vamos a cambiar las normas de trabajo, estos monos, botas y demás, el hospital no puede parar”

Dicho esto, el doctor indicó que “damos tranquilidad a la gente, los médicos van a tener la nueva indumentaria, necesitaremos una buena cantidad y se les va a proveer la indumentaria”. A esto agregó que, más allá del reclamo, los médicos “están dispuestos a trabajar, me lo manifestaron y me voy a poner firme con la provisión de los recursos”.

Sobre este punto, no se limitó a mostrarse algo perplejo por el memorándum de Salud. “La Anmat no autoriza desde el 8 de abril nada, eso nos poner en esta situación crítica, (pero) vamos a usar el equipo que ellos quieren, el memorándum nos responsabiliza a los gerentes y yo me debo a mi gente, soy el más interesado que ninguno se enferme, voy a velar por la salud” de los médicos de su hospital, concluyó.

“El memorándum es del 7 de abril y nos llega a mesa de entrada el 21”