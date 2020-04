Messi, elegido como el mejor futbolista de los últimos 25 años

La revista Four Four Two realizó el ranking que lidera el argentino y tiene a Batistuta también en la lista.

Lionel Messi fue elegido como el mejor futbolista de los últimos 25 años por la publicación británica Four Four Two. Gabriel Batistuta fue el otro argentino en la lista.

Sobre el rosarino de Barcelona, destacaron que “ha combinado el brillo con la consistencia en un grado que rara vez hemos visto antes”.

Además, consideraron que Messi no es “solo un creador de goles, no solo un generador de oportunidades y no solo un pasador y gambeteador de clase mundial, es todo lo anterior y más”.

También resaltaron sus 603 goles en 687 partidos jugando para Barcelona y las 4 Champions League y 10 Ligas españolas que ganó.

Batistuta, en el decimoséptimo lugar, fue definido de la siguiente manera: “como goleador, era imparable”.

Esta es la lista completa:

1- Lionel Messi

2- Cristiano Ronaldo

3- Zinedine Zidane

4- Ronaldo

5- Ronaldinho

6- Thierry Henry

7- Xavi

8- Andrés Iniesta

9- Paolo Maldini

10- Roberto Baggio

11- Rivaldo

12- Fabio Cannavaro

13- Ryan Giggs

14- Kaka

15- Wayne Rooney

16- Luis Figo

17- Gabriel Batistuta

18- Eric Cantona

19- Luka Modric

20- Sergio Busquets

21- Raúl

22- Paul Scholes

23- Romario

24- Sergio Ramos

25- Gianluigi Buffon