Salteño intentó robar en un barrio, los vecinos los lincharon y dejaron ensangrentado: "Voy a salir en un rato"

El hecho ocurrió esta madrugada en Villa Soledad. Un delincuente quiso robar el estéreo del auto y fue interceptado por vecinos. Hartos de la inseguridad, lo redujeron y golpearon hasta que llegó la policía. El delincuente quedó ensangrentado en la vereda y le dijo a la damnificada que lo hacía porque "no tenía para comer" y que supuestamente tenía una discapacidad.

En las redes sociales, la dueña del automóvil explicó que tiene una gran impotencia ante los reiterados episodios de inseguridad: "Uno se rompe el lomo trabajando para tener sus cosas y estás porquerías salen a robar. En un rato va a salir libre. Lamento por la moto que me robaron hace dos meses personas como esta, que hasta el día de hoy me sigue costando porque todavía la sigo pagando. Una moto que no la tengo, que no la uso porque existen estos ratas", concluyó la mujer indignada.