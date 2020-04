Legisladores de General Güemes denunciaron a la ministra de Salud por el cuarto caso positivo

Consideran que la ministra no respetó al Comité de Emergencias local y no les informó debidamente del paso del colectivo donde viajaba el paciente positivo. El senador Rosso sentenció que, por ahora, reina un miedo total en la comunidad por un eventual foco de contagio. “Estamos en vilo total”, afirmó.

Mientras siguen las novedades en torno al cuarto caso positivo de Coronavirus que se confirmó este domingo en Salta, hay incertidumbre y miedo en la localidad de Gral Güemes, donde se hizo la detención del colectivo donde venía el paciente, además del traslado de los pasajeros al nosocomio local y el posible foco de contagio que se podría haber generado ante la gente que estuvo en contacto con ellos.

En medio de esta incertidumbre, diputados y el senadores por General Güemes realizaron una denuncia contra la ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, ante lo que consideraron una falta de información respecto al caso, el arribo del colectivo, el procedimiento que se aplicó al mismo como a los pasajeros, como así una “falta de respeto” a las medidas preventivas y sanitarias tomadas en la comuna.

En diálogo con FM Aries el senador por Güemes, Carlos ‘Ketty’ Rosso, amplió los detalles indicando que en la localidad se siente que “no se respetó el trabajo que viene realizando el Comité, del personal de salud, policial, de bomberos, de la misma gente, siguiendo los lineamientos de Nación y Provincia”.

Comparto con ustedes la Denuncia que efectuamos a la Ministra de Salud Dra Josefina Medrano, los Diputados Daniel... Publicado por Carlos Kety Rosso en Domingo, 26 de abril de 2020

A esto, Rosso comentó que el día jueves llegó la información del arribo del colectivo desde Río Negro y que, ante la sospecha de contagio, derivan a sus pasajeros al Hospital Joaquín Castellanos, “donde la ministra exigía que vayan”, expresó.

En una llamada telefónica, Medrano le habría confirmado la decisión indicando que esto respondía a la orden de un fiscal. “Desde la mañana pidieron que no vayan al hospital, no porque uno no los quiere atender, (sino porque) si venía un colectivo o alguien de viaje inmediatamente se lo debía llevar a Salta, donde tienen más recursos y un nosocomio preparado para los estudios”, dijo en referencia al Hospital Papa Francisco.

“Ayer escuchamos a la ministra decir que desde el martes sabían del colectivo, esto es una falta de respeto, no tenernos en cuenta con semejante información, decirnos “preparensé” o trabajar en conjunto”

Ahora, tras conocerse el caso positivo en uno de los pasajeros Rosso indicó: “la gente de Güemes está con miedo, enojada, querían tomar el hospital el jueves”. El senador agregó que todo el personal de seguridad de aquel día, de Gendarmería, tiene un miedo tremendo, no quieren trabajar, el personal de Salud también, el gerente del hospital nos dice que a él y a todo el personal se le tienen que hacer ahora los análisis pertinentes para descartar posible contagio.

La sensación que atraviesan es de malestar, sobre todo con la cartera dirigida por Medrano. “Nos pareció una falta de respeto, pedimos ese respeto para los Comité de los departamentos, el trabajo nuestro es muchísimo”.

“Hoy por hoy, nos pusieron en riesgo a todos, estamos en vilo total”.