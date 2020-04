El que se quiera morir conmigo es bienvenido”: indignante invitación para una fiesta

Este es el mensaje que se difundió para alentar a concurrir a la fiesta mexicana. Los intentos para cancelarla no tuvieron éxito.

Pese a que México ya se encuentra en la fase 3 de la contingencia sanitaria del COVID-19, aún hay personas que se niega a acatar las medidas de distanciamiento social, como lo hizo una familia de Tlaxcala que celebró una fiesta de 15 años y además colocaron un cartel desafiante donde se llevaba a cabo la celebración.

Por medio de redes sociales, varias personas denunciaron el acto imprudente de esa familia y mostraron los mensajes que pusieron en dos cartulinas blancas: “El que se quiera morir conmigo es bienvenido a la fiesta. El que no, quédate en tu casa”.

En otro cartel escribieron, “Todos vienen por su propia voluntad, ¡nadie viene a huevo!”.

Según informa la agencia Quadratín, la fiesta ocurrió en el municipio Totolac donde llegaron miembros de Protección Civil para tratar de detenerla.



Sin embargo, la familia no les hizo caso.

El citado medio menciona que las autoridades expresaron que no tiene una medida legal para impedir ese tipo de festejos ya que las autoridades estatales y federales no los han instruido para sancionar las fiestas, sobre todo porque ocurrió en un domicilio particular, así que la celebración se llevó a cabo.

La agencia también indica que, en el municipio de Huamantla, igual de Tlaxcala, se llevó a cabo una fiesta con varios invitados con la temática del COVID-19.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver que tanto los anfitriones como los invitados usaron mascarillas N-95, las cuales utilizan los médicos para tratar a los pacientes del coronavirus, además de trajes especiales de protección.

El usuario que compartió las fotos de la fiesta en Instagram es @jbrayanlc7 y en la publicación escribió, “Me dicen COVID Brayan”.. /Yahoo