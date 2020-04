De una maestra a las madres: “Si querés otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos”

Una maestra del colegio Inmaculada Concepción de Lomas de Zamora se grabó respondiendo a las mamás las dudas que sus hijos tenían sobre una tarea de matemáticas y causó sensación en las redes sociales.

“Ya les expliqué. Los chicos son una luz. Entienden rapidísimo. Si vos querés que yo te mande otro videíto, pedile a tu marido que ya le mandé muchos”, contó al final de video, con una mezcla de furia y humor.

Según contó La Opinión Austral, Daniela no se había hartado de las reiteradas consultas que llegaban a su teléfono desde el día uno de la cuarentena, sino que se trató de una humorada.

En una carta que publicó en su muro de Facebook, la maestra contó: “Tengo 4 hijos, vivo sola con ellos. También, soy actriz. Otra de las cosas que amo hacer y no cambiaría por nada. Vemos muchos videos similares en las redes parodiando a docentes en plena cuarentena. El humor es eso: parodiar algún hecho real. Pedí perdón y vuelvo a hacerlo porque a mí me gusta hacer reír y no enojar. Pero sepan que así soy yo. Mujer que se ríe de sí misma y que gracias al arte, al humor y a la risa puedo decir ¡estoy viva".

Entonces, luego de leer los mensajes que le llegaron con pedidos de las madres, la maestra empezó con su parodia: “¿Ustedes querían el video? A ver, mamis, llamen a los chicos. Les voy a explicar la multiplicación ¡Ay! ¡cuánto los extraño!”.

Mirá otra de sus ocurrencias: