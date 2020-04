Video: filmaron a un sujeto golpeando en la calle a su ex, embarazada de 8 meses

Una mujer embarazada de 8 meses fue atacada a golpes en la localidad bonaerense de Pergamino por su ex pareja, quien la amenazó de muerte y luego la tiró al suelo. Una vecina de la víctima grabó cómo el hombre forcejeaba con la joven y viralizó el video en redes sociales.

El tremendo episodio de violencia de género causó impotencia en la mencionada ciudad, donde Noelia, la víctima, debió ser auxiliada por los vecinos luego de que la golpeara el padre del bebé que espera y de quien se separó semanas atrás.

La agresión ocurrió el pasado domingo, en plena calle, cuando iba hacia la panadería a bordo de su auto una vecina, identificada como Pilar, que filmó el momento en que la mujer empujaba al hombre fuera de una casa. En la misma grabación, puede verse cómo la pareja forcejeaba y él la tira al suelo.

"Habíamos tenido una discusión el miércoles y le dije que se fuera para que se calmara y cuando apareció el domingo me dijo que había estado hospitalizado y que quería que le abriera la puerta de la casa para hablar", relató Noelia a C5N sobre cómo comenzó el episodio que los puso en peligro a ella, a su hijo por nacer y a su pequeño de 4 años, que vio la secuencia desde la puerta de la vivienda.

De acuerdo al relato de la víctima, el hombre la amenazó de muerte con una pistola, algo que ocurría por primera vez en su violenta relación. "Un cachetazo no te lastima mucho en lo físico pero sí te lastima en tu cabeza", convino. Su intención de empujarlo hacia la calle era atraer la atención de la Policía, pero en vez apareció la vecina con su celular como testigo.

Noelia radicó una denuncia en la comisaría local y fue atendida en el hospital San José de Pergamino, donde reconoció que estuvo "muy contenida" en el área de Maternidad.

Sin embargo no pudo decir lo mismo de la Policía local: "La verdad es que no te compadece mucho de una situación así. Yo ya lo viví a esto. Una vez el papá de mi otro nene me agredió en la calle y le hice la denuncia y no pasó nada", relató.

El video: