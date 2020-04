Llevan la tarea a alumnos: La maestra que va en canoa y otro que viaja en moto

Se habla de plataformas digitales, de que los chicos "tienen que estudiar a través de una computadora", de clases online o por televisión, pero ¿Qué pasa con los que no tienen acceso a internet, a una computadora o si quiera a luz eléctrica?

Se afirma que "ningún alumno argentino quedará sin educación", pero los alumnos no van a quedar sin acceso a la educación, porque existen docentes como Mari o como Juan, que se esfuerzan día a día y luchan por sus alumnos. Dos historias de docentes en Misiones y Chaco.

En "El Impenetrable chaqueño"

Un ejemplo de docente es Mari Castillo que hace 12 años vive en la localidad chaqueña de "El Sauzalito" con su marido y su hija. Es docente de la Escuela 923 Paraje Santa Rita, que además cuenta con dos anexos, distantes a 40 y 70 kilómetros de la zona urbana.

A 600 kilómetros de la capital chaqueña y a 1.600 de Buenos Aires, con una vocación admirable Mari contó cómo sin internet y sin luz, se las arregla para que sus alumnos no se queden sin acceso a la educación durante la pandemia que cerró las escuelas.

Mari va casa por casa llevando cuadernillos con actividades y tareas a sus alumnos porque en donde ella vive, no hay acceso a internet o a una computadora para poder acceder a un derecho tan básico como lo es la educación.

Sin ruta y en canoa

Y esto no es todo, porque el recorrido no es solo a pie. En imágenes a las que accedió Diario21.tv, se puede ver a la docente trasladándose en un bote para acercar la tarea a una casa, Mari contó que "es un año bastante complejo, porque la ruta que nos lleva a la escuela se cortó dos veces, por lo que tuve que pasar en una canoa para llegar a una de las casas" y expresó que "la solidaridad acá se ve, y está a flor de piel, porque los papás o gente conocida acerca la tarea a aquellos a los que nosotros no podemos llegar".

Sin internet ni electricidad

Mari asegura que "es una realidad totalmente distinta, estamos a años luz de esa realidad, no tenemos luz eléctrica ni acceso a internet, es algo imposible y duele, porque nosotros también quisiéramos que nuestros alumnos tengan las mismas posibilidades que tiene un niño de la ciudad, acá la única posibilidad que tiene el niño es escuchar lo que está pasando en el mundo a través de la radio".

Maestra de 30 chicos de El Sauzalito, de primer grado hasta séptimo, Mari es un ejemplo de vocación docente. También es testimonio de una realidad que viven muchas localidades a lo largo del país.

En moto por Misiones

Juan Radovich, director del CEP 10, recorrió las colonias misioneras para llevar los materiales de estudio a sus 60 alumnos que viven en Paraje Urrutia, a 24 kilómetros de El Alcázar. Durante tres días viajó en su moto para llevarle los cuadernillos enviados por el Consejo de Educación, casa por casa a sus estudiantes.

"Lo que me movió fue que los chicos necesitan el material para poder adelantar los trabajos y no hay forma de convocarlos en este momento por la emergencia", contó el docente a PrimeraEdición aunque recalcó que "no soy el único que está haciendo esto, son muchos los directores que realizan este tipo de odiseas, solo que son acciones que no trascienden", dijo.

Bajar los ejercicios

Al director le tomó tres días recorrer la casa de todos sus alumnos para llevarles los materiales de estudio, pero según contó, es una tarea que le ayuda a entender mejor las realidades de las familias y su rol como docente.

"Llegar a una casa, preguntar por tu alumna y que te digan, que se fue con otros compañeros a un cerro no sé a cuántos kilómetros a buscar señal para poder bajar los ejercicios de la escuela, te pinta una realidad que desde la escuela no siempre vemos, el esfuerzo que hacen para poder estudiar", relató.

Cabe destacar que el CEP 10 no tiene edificio propio: sus aulas funcionan en un sector del comedor del edificio de la Escuela Primaria 747, donde comparten las instalaciones con la escuela primaria que desarrolla sus actividades por la mañana mientras que el CEP lo hace por la tarde.

Viven otra realidad

El docente también habló de las diferentes realidades que viven los chicos dentro y fuera de la escuela. "Creo que sería muy bueno que como docentes encontremos el modo de acercarnos a ellos para entender los esfuerzos que hace diariamente la familia para que sus hijos puedan estudiar".

En este sentido, Radovich contó que "a veces un alumno no viene más a clases y nadie se pregunta por qué, nadie va a su casa a ver si tiene un problema o por qué está faltando a clases. Estamos tan metidos en nuestras rutinas que no pensamos que las realidades de las familias pueden ser muy duras", concluyó.