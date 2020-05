Secuelas del corona: un futbolista salteño quedó sin club, sin vivienda y esperando un vuelo de retorno desde El Salvador

Maximiliano Esteban Martinez estaba jugando en Chalatenango, de la Primera División de El Salvador, hasta que la pandemia de coronavirus obligó, el 19 de marzo, a suspender el campeonato.

Pero no sólo se cortó la actividad competitiva para el volante salteño: su club le rescindió el contrato y lo desalojó de la vivienda que le había dado. Y no pudo, hasta el momento, salir del país ya que no hay vuelos aéreos.

“Llegué a principios de año a Chalatenango y jugué hasta la mitad del torneo, cuando lo suspendieron. Como la Federación dispuso que los futbolistas cobrasen solamente los días trabajados, me pagaron dos meses. Cuando terminaron de liquidarme ese sueldo, me pidieron las llaves del departamento que compartía con un compañero paraguayo, Marco González. Quedamos en la calle”, le cuenta Martinez a IAM Noticias.

“Nos habíamos hecho amigos de una familia que vive en la capital de El Salvador y ellos nos hicieron lugar en su casa. Además estando en San Salvador estamos cerca del aeropuerto; en Chalatenango estábamos a dos horas de viaje”, agrega el futbolista de 27 años.

“Después de la rescisión de mi contrato, el club fue comprado por gente nueva. Me ofrecieron algunas soluciones, pero ya estaba instalado en casa de esta familia amiga. Les agradecí el gesto”, manifiesta.

El próximo objetivo es poder regresar a Argentina. Martinez destaca que “me tengo que sacar el sombrero por lo bien que están manejando nuestro problema en la embajada argentina, Estamos esperando un vuelo de repatriación, somos varios los jugadores y técnicos argentinos que estamos en El Salvador. Sabemos que no es fácil que aterrice un vuelo acá, pero estamos a la espera y muy bien respaldados por nuestra embajada. Esperamos poder volver lo antes posible”.



El volante con pasado en Gimnasia y Tiro, Central Norte, Racing de Olavarria y las últimas temporadas en Bolivia jugando en Real Potosí e Independiente Petrolero, explica que “el tema del coronavirus se viene complicando en los últimos día. La curva en El Salvador está subiendo mucho; se paso de ciento y pico de casos a más de cuatrocientos”.

De su breve experiencia en el fútbol salvadoreño, Martinez resume: “a lo mejor en Argentina piensan que jugar acá es fácil. Pero es todo lo contrario. Tiene un buen nivel, comparable a nuestra B Nacional, aunque con más roce y canchas más complicadas. Me sorprendió el buen nivel del jugador salvadoreño. El problema es dirigencial, que roza el amateurismo por su desempeño y mentalidad. Le sueltan la mano y no guían al futbolista”.