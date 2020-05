“Ayuda, posiblemente tengo COVID”, el cartel que dejó un salteño antes de morir

Coronavirus Hace 1 hora

El mensaje fue encontrado en la parte externa de la vivienda, donde yacía su cuerpo sin vida. El CIF envió las muestras para que se confirme si tenía o no coronavirus. Aún no fue identificado. Aseguran que no tenía ningún familiar ni persona conocida.