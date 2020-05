El abastecimiento de cigarrillos podría comenzar a normalizarse en 10 días

Fumadores deberán esperar al menos 10 días para que comience a normalizarse el abastecimiento de cigarrillos, que se vio seriamente afectado por las medidas de aislamiento social y obligatorio que desencadenó en el freno de la producción.

El desabastecimiento es una realidad que se repite en todo el país y Salta no es la excepción. Para conocer como es la situación, InformateSalta visitó un kiosco del macrocentro de la ciudad y conversó con Luis.

“El abastecimiento que hay no es frecuente, no están trayendo, de ninguna marca. No hay producción, me dijeron como motivo. Hace tres semanas que no traen, especialmente Massalin Particulares que trabaja la distribuidora. Las otras, traen 6 paquetes de cigarrillos y de 3 marcas nada más”, dijo.

En este sentido, subrayó que otros cigarrillos importados, como las marcas Rodeo y Hills, duplicaron su precio durante el último tiempo. “Estaban a $80 y ahora salen $200, más del doble”, detalló.

El comerciante cuestionó que nadie controle el precio e indicó, al igual que hizo días atrás la secretaria de Defensa al Consumidor, Pía Saravia a este medio, no hay ninguna norma que fije un techo.

Sobre cuándo podría empezar a recibir cigarrillos, Luis comentó que hoy recibió un llamado por parte de su distribuidora en el que le informaban que en 10 días podría comenzar a normalizarse y no habría variaciones en los precios de los cigarrillos nacionales.

Por esta situación, InformateSalta también pudo conocer que muchos fumadores comenzaron a optar por comprar en los drugstores el papel y el filtro y empezaron a fabricar sus propios cigarrillos.