Crimen de María Leonor Giné: las estrategias de la defensa para evitar la condena al nieto

El abogado de Agustín Morales, uno de los tres imputados, sostuvo que el hecho pudo cometerse sin su conocimiento o posterior a que los tres acusados dejaran el inmueble. Dijo que su cliente no declaró porque no se encuentra en condiciones. “Estamos convencidos de su inocencia, él amaba a su abuela”

A poco más de un mes del crimen de María Leonor Gine, ultimada a cuchillazos en su departamento de la avenida Belgrano al 900, Héctor Solaligue, abogado de Agustín Morales, nieto de la víctima y uno de los tres imputados por el crimen, en diálogo con InformateSalta, aseguró que su cliente aún no pudo declarar debido a que no se encuentra en condiciones psíquicas ni psiquiátricas.

El letrado explicó que solicitó se trate a su defendido de su adicción a las drogas a los fines que pueda dar detalles de lo sucedido. “Pedí que se lo estabilice y le realicen un tratamiento psicológico y psiquiátrico de su adicción a los estupefacientes porque resulta sumamente dificultoso hacer que el declare teniendo en consideración el estado en que se encuentra”.

“Es necesario que él declare pero para eso tengo que tener una persona en condiciones de hacerlo”

En la oportunidad, dijo que al igual que su familia más cercana confía en la inocencia del joven puesto que tenía un vínculo excelente con la abuela. “Tanto yo como también su familia más cercana, sus padres, y los abuelos vía paterna, estamos convencidos de la inocencia de él, porque siempre fue una persona que amó a su abuela, que siempre estuvo ayudándola”.

Sobre las posibles hipótesis de lo sucedido, indicó que una posibilidad es que el hecho se haya cometido sin que él se haya dado cuenta dada la cantidad de pasta base que habría consumido durante las horas previas y la segunda es que haya sucedido posterior al momento en que los tres imputados salen del inmueble.

"Inclusive la División de Homicidios de la Policía de Salta tiene dudas acerca de la investigación de este hecho"

Para justificar la segunda opción, indicó que según el certificado de defunción, el fallecimiento de la víctima se produjo a las 3.30 de la mañana, mientras que las imágenes registradas por las cámaras muestras a los tres acusados salir del inmueble a las 2.56. “No se investigó de acuerdo a lo que tengo entendido más allá”, dijo.

Además dejó entrever que hasta el día no hay ningún elemento que involucre a su defendido, ya que no se pudo determinar genéticamente a quién correspondía ni los cabellos encontrados en la mano de la señora ni las huellas halladas en las manijas de los cajones de la cocina debido a que estaban embebidos con sangre. “Los cabellos secuestrados no tienen bulbo por lo cual le van a hacer un análisis morfológico”, indicó.

Por último, aclaró que sobre los tres acusados recae la imputación de homicidio calificado por enseñamiento y alevosía, como así también de la violación a la cuarentena obligatoria. “Los tres tienen la misma imputación, con la diferencia de que el señor Morales, como lo unía un vínculo con la señora, tiene un agravante mayor”, finalizó.