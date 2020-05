Isabel Macedo de regreso en Argentina dejó atrás el glamour y mostró la cara de la maternidad

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey ya están de regreso en la Argentina después de una estadía de cinco meses en España. La familia se había instalado allí en enero porque el exgobernador salteño iba a dictar clases en una universidad privada en Sevilla, pero la pandemia del coronavirus cambió sus planes.

Al igual que para muchas familias con nenes chiquitos, los días de aislamiento no son fáciles para Macedo con la pequeña Belita, de un año, y parece que a la noche, la armonía implosiona.

En Instagram, la actriz dejó atrás la pose y mostró cómo es el momento de la preparación de la cena en su casa: ella, casi malabarista (sin nada de maquillaje y con los pelos al natural), ataja a Belita en crisis de llanto total mientras intenta cocinar.

"A una mano, con bebé llorando y todo. Me amo. ¿Vas poniendo la mesa, amor?", escribió Macedo.

Isabel y su familia pasaron 43 días en cuarentena en Madrid y vieron avanzar la pandemia semanas antes de que la Argentina entrara en estado de alerta. "Fue todo tan raro. Tan repentino. Tan impensado. ¿En qué momento de la vida íbamos a imaginar que algo así podía pasar? Cuando en el jardín de Belita me comentaron que había chiquitos que llegaban de Milán (Italia) escapando del virus, yo pensaba: ‘¿Cómo es eso de escaparse del virus? ¡Deberían quedarse quietos! ¿Y si alguno es portador y lo desparrama? No se entendía nada", contó la actriz en diálogo con GENTE.

Para ella, la experiencia dejó una importante enseñanza: “Aprendí que mi casa soy yo. Que donde estén mi hija y mi marido ahí estará mi hogar". /TN