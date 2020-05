Con el programa Volver a Casa, 750 salteños podrán ingresar a la provincia

Tras la vigencia del programa nacional Volver a Casa para residentes de la provincia que retornan a sus hogares, el Ministerio de Seguridad coordina acciones con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para los controles pertinentes.

“Estamos trabajando en relación al control en los accesos a la provincia de Salta y los refuerzos en el ex Aunor, a fines de poder revisar todos los vehículos que van a ingresar previamente con la información sobre el origen de los vehículo o de las personas que ingresan, y poder activar todos los protocolos como corresponde”, dijo a InformateSalta el el secretario de Seguridad, Benjamín Cruz.







El funcionario destacó que se trabaja de manera articulada con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, “quienes nos ponen a disposición la documentación que emite nación para que estas personas puedan circular en rutas nacionales y provinciales. Desde el 5 de mayo está vigente el formulario de Volver a Casa que es evaluado en Nación, se analiza cada situación y luego informan a la provincia para que tomemos conocimiento de las personas que están en camino y van a entrar a Salta”.

Sobre la cantidad de salteños que solicitaron el permiso para volver a la provincia, Cruz indicó: “La información que tenemos es que van a ingresar alrededor de 750 personas, ya sea a Capital o al interior. Nosotros comunicamos a los intendentes cuando está por ingresar un colectivo o un vehículo con ciudadanos salteños que residen en esas localidades y se activen los protocolos. En todos los casos se deben hacer controles diarios de salud y de cumplimiento de la cuarentena”.

Sobre la aprobación de los permisos, el secretario remarcó que es de carácter Nacional. “En algunos casos el permiso puede ser rechazado cuando no se justifica el ingreso o cuando la persona que tiene que retirar al ciudadano que ingresa no reúne las condiciones, a veces no está habilitado el transporte en el que van a circular y lo pueden rechazar, es una evaluación que hace Nación”.

Sobre el ingreso en colectivos, Cruz sostuvo que “en el caso de que vayan a regresar en grupos, los contingentes se arman por interés personal, se comunican con las empresas que están habilitadas para poder cumplir el servicio, la empresa contratada también hace la gestión ante Nación para solicitar la autorización”.