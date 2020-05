Una multitud despidió al Trinche Carlovich a pesar del coronavirus

Un millar de hinchas rosarinos despidió al el ex jugador e ídolo de Central Córdoba de Rosairo, Tomás Carlovich, cuando el cortejo fúnebre ingresó especialmente al estadio Gabino Sosa, en el barrio Tablada, en el sudeste de la ciudad.

Los restos del "Trinche", que murió ayer como consecuencia de ser atacado durante un robo, fueron velados anoche en forma muy acotada por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus y esta mañana el cortejo fúnebre partió desde la sala del macrocentro hasta el Gabino Sosa, donde lo esperaban un millar de hinchas, todos con barbijo, en la tribuna sur.



El cortejo ingresó hasta la mitad del campo de juego, donde bajaron el féretro, lo apoyaron sobre cuatro pilares, le colocaron una bandera azul y roja de Central Córdoba y lo coronaron con una pelota en medio de un conmovedor aplauso de los hinchas "charrúas", a los que se sumaron simpatizantes de Rosario Central y Newell`s Old Boys, algunos con barbijos identificatorios con los escudos de sus clubes.

"Se fue un amigo que me dejó el fútbol", dijo su ex compañero y amigo Jorge "Bocha" Forgués en la puerta del estadio Gabino Sosa.

"El Trinche me hizo debutar en primera. Volví de un préstamo en Huracán en el 74, con 17 años, y estaba en el banco contra Morón. El técnico Chamorro no podía entrar porque no tenía carnet. Y el Trinche, que era el capitán, se acerca al banco y me dice 'Bocha, calentá que entrás'. No sabía qué hacer porque no encontraba al técnico. Al rato El Trinche vino de nuevo a decirme que entre, así que entré y desde entonces jugué de titular", rememoró.

Los hinchas "charrúas" armaron desde ayer un emotivo homenaje popular en las paredes de la entrada al Gabino Sosa, donde montaron un pequeño santuario con velas y una docena de rosas rojas y blancas, junto a frases de despedida escritas con tiza o en papeles pegados, junto a uno de los murales con el retrato del "Trinche".

"Hoy doble caño al cielo", "Trinche, gracias por la magia, eslabón de barrios", "Por toda la magia, gracias", "Hoy a las 9.30 murió el fútbol, mejor dicho lo asesinaron", "Justicia por el Trinche", "Trinche, Tablada nunca te olvidará", "Murió la leyenda, nació el mito", "Trinche el mago, 08-05-2020", fueron algunos de los mensajes, entre los que se destacaba una hoja escrita en procesador de texto del clásico rival: "Club Atlético Argentino. Como dijo el Chino Balbín: "Este viejo adversario hoy despide a un amigo".

"El Trinche fue un abanderado del fútbol rosarino, alguien que no tiene contras y era respetado por todo el mundo y con quien nos juntábamos a cenar los viernes en lo del Cuchi Lescano", recordó el ex arquero Edgardo Sbrissa, director de formación de los juveniles de Central Córdoba.

En tanto, el vicepresidente primero de Central, Ricardo Carloni, comentó que "que vine tanto a título personal como institucional porque el Trinche fue una figura del deporte rosarino y un ícono del fútbol argentino. Lo conocía mucho porque venía a ver todos los partidos y sentí la necesidad de venir".