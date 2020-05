IFE: Buscarán pagar dos meses juntos

Gran parte de la población argentina solicitó el IFE, pero no todos pudieron cobrar la primera parte en el mes de abril.

En los anuncios del día de anoche en la Quinta de Olivos, el presidente Alberto Fernández, además de afirmar la extensión de la cuarentena obligatoria nacional hasta el 24 de mayo, hizo referencia al IFE. Todo aquel que se haya inscripto en abril para ser beneficiario del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero no hayan podido cobrar la primera parte, podrían cobrar los dos montos juntos en el mes de mayo elevando el ingreso de ayuda estatal a $20.000.

"Nosotros queremos llevar la ayuda allí donde es necesaria. Hemos hecho el IFE, que es ese ingreso familiar de emergencia que está destinado a la gente no está registrada en ningún lado y es muy difícil detectar a esa gente, ha sido muy complejo", expresó Fernández.

Además el presidente explicó que estuvo en contacto con Fernanda Raverta, quien después de la salida de Alejandro Vanoli se hizo cargo de Anses y aseguró “ella me estaba hablando a ver cómo podíamos agilizar las cosas, a ver si podemos pagar los dos meses juntos para ellos".

También puntualizó en que "no es fácil" auxiliar a quienes no tienen un empleo formal. "Hay que entender que la Argentina tiene un 40% de su economía que se mueve en la informalidad, y que es muy difícil detectar a esa gente. Puede ser que las cosas se demoren porque no es fácil identificar a la gente que ha vivido tanto tiempo fuera del sistema".

Pero además el Presidente se refirió a los trabajadores de la Salud asegurando "el bono que les prometimos lo vamos a cumplir".