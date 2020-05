Sáenz: “Van a haber nuevos casos de coronavirus en Salta pero no hay que tener miedo”

Así lo aseguró el gobernador Gustavo Sáenz, horas previas a que se confirmara el 5to caso en la provincia. Además dijo que reforzarán los controles en las fronteras. “Todavía no ha llegado la pandemia a Salta, pero todos nos dicen que va a llegar”, manifestó.

Horas previas a que confirmara el 5to caso de coronavirus en Salta, el gobernador Gustavo Sáenz, durante un recorrido por el centro para fiscalizar la actividad de los comercios, aseguró es fundamental que “la gente sepa que esto recién empieza”.

En la oportunidad, señaló que si bien la pandemia no llegó todavía a Salta, gracias al gran esfuerzo realizado por la población, es solo cuestión de tiempo. “Lamentablemente los que saben nos dicen que va a llegar, que van a haber nuevos casos y tenemos que estar por sobre todas las cosas controlando”.

En ese marco, pidió no tener miedo, trabajar juntos y respetar las normas. “Habrá nuevos casos, como hay en todo el mundo, pero no hay que asustarse, no hay que paralizarse, hay que trabajar juntos, respetar las normas, los protocolos y respetar al otro", subrayó.

Por último, sostuvo que la prioridad es cuidar a la frontera. “Hemos conseguido los gendarmes que necesitábamos a nivel nacional, los refuerzos que veníamos pidiendo hace mucho y a partir de ahora ponernos a trabajar en reforzar los controles”, finalizó.