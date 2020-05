Ivana Nadal mostró orgullosa la celulitis de sus piernas y cola

El caso de Ivana Nadal es por demás curioso y exitoso en varios aspectos. Influencer indiscutida en Instagram con más de 2.4 millones de seguidores, la periodista es una verdadera referencia de belleza para muchas otras mujeres.

Y una de las razones del fenómeno es que Ivana se esfuerza porque el ser y el parecer en ella sean una misma cosa. Es decir, si bien es coqueta y siempre busca lograr la mejor foto de su cuerpo, no usa filtros ni retoques digitales en las imágenes para aparentar tener un físico más cercano al supuesto y falso ideal de belleza de la sociedad.

Es por eso que Nadal no reniega de su celulitis, sino que la exhibe orgullosa en sus redes sociales. En un mensaje muy sabio, la morocha se sinceró sobre sus claves para convivir con las arrugas en la piel: “No todo es lo que parece… (tengo) celulitis. Muchas mujeres me escriben preguntándome qué hago para la celulitis. Bueno, claramente saben que entreno, tomo agua, como de todo conscientemente y que uso un producto específico. Todo eso me ayuda día a día a mejorar la textura y visibilidad de la piel. Pero a la hora de sacarte una foto, la pose, ¡el plano y la luz son clave! ¡No te compares!”.

Luego, continuó reflexiva: “Acordate que es una imagen y nada más: Que sos más que eso, y que si querés lograr verte mejor, tenes que aceptarte, perdonarte, reconocerte y recién ahí construír tu mejor versión haciendo cosas para lograrlo, obvio. Y siempre dándote amor sin culpas”.

“No siempre salimos como queremos en una foto, pero también es lindo amar nuestras imperfecciones. Son parte de quienes somos”, concluyó Ivana Nadal. /Ciudad



Mirá la publicación: