Salteña varada en España, no le permiten regresar por no estar en el grupo prioritario

Coronavirus Hace instantes

Se trata de una joven que había realizado un viaje de placer y no pudo regresar por la pandemia. En España contrajo coronavirus, se recuperó pero no puede volver porque no está comprendida en el grupo etario considerado prioritario por Cancillería. No recibe ayuda económica.