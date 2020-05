Concejal de Rosario de Lerma pidió que repatriados cumplan la cuarentena en la Capital

Durante la tarde de este martes, Salta sumó un nuevo caso de COVID-19, una joven de 29 años que regresó de Santa Cruz y estaba aislada en su vivienda en Rosario de Lerma. La confirmación provocó un gran revuelo y opiniones en contra del intendente Ernesto Martínez por la decisión de trasladar a la mujer luego de cumplir tan solo 3 días de cuarentena en un lugar dispuesto por la provincia en Salta Capital.

En diálogo con InformateSalta, el concejal de esa localidad, Facundo Ramos, criticó el procedimiento que eligió el jefe comunal para con los repatriados. Aseguró que la joven contagiada vive en el barrio más pobre, donde existe un importante hacinamiento.

“En ningún momento se criminaliza ni estigmatiza a la persona que está contagiada ni se pone en tela de juicio el derecho de volver al hogar pero acá hay una cuestión básica que es de salud pública. Esa persona, lo mejor que puede hacer para sus familiares, para la tranquilidad, es que esa persona haga la cuarentena 15 días en los lugares que dispone la provincia”, expresó.

En este sentido, no solo subrayó que el municipio no está preparado para aislar a las personas que regresan de otras partes de país, sobre todo de zonas con circulación comunitaria, sino que opinó que nadie puede garantizar que una persona cumpla estrictamente la cuarentena obligatoria de 14 días en su domicilio particular.

“Terminan los 15 días, firmas un acta, le dan el alta y se acaba el problema. Yo estoy en contra del procedimiento hecho, de las decisiones del municipio, acá no se busca poner palos en las ruedas sino que no se siga haciendo lo que se hizo hasta ahora. Acá no hay una cuestión política de fondo, acá una cuestión netamente de salud pública”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que el Comité Operativo de Emergencias de Rosario de Lerma esté solo compuesto por el intendente, algunos de sus funcionarios, el comisario y el gerente del hospital, dejando de lado a concejales, diputados y el senador.