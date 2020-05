El apasionado y fogoso beso de Roccuzzo y Lionel Messi

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi compartieron un apasionado y fogoso beso en el nuevo videoclip “Antes que el mundo se acabe”, compuesto por el cantante puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente. El tema, que fue escrito y editado por el artista durante la cuarentena, tiene que ver con la incertidumbre provocada por el coronavirus y la pandemia.

El videoclip se destaca por su extensión, de 7:40 minutos, en el que van desfilando un centenar de parejas dándose besos en distintas partes del mundo. Entre los famosos que aparecen en el video aparte de La Pulga y Anto, se pueden ver a Bad Bunny y Jorge Drexler. El que da comienzo al clip es el que el cantante le da a su novia, la polaca Kasia Marciniak.

Bajo el lema “No volvamos a la normalidad, mejor comencemos de nuevo”, Residente compuso este tema en el que habla de los miedos y las esperanzas provocadas por el Covid-19.

En una entrevista, René explicó que fue sumando besos que le iban enviando por las redes amigos como Leo y algunos desconocidos.

“Hay personas que quizás estaban tímidas, hay personas que culturalmente no se besan… Por eso en el video hay algunos que no se besan en la boca. En India era complicado conseguir que alguien se besara. Así se fue tejiendo el video de a poco… Me mandaban a veces el video mal, a veces era difícil contactarlos de nuevo y no salieron. Fue un trabajo grande”, reconoció Residente en una entrevista.

Hace pocos días atrás, Messi había realizado una millonaria donación para la Fundación Garrahan como colaboración para su lucha contra el coronavirus. /Eltrecetv



Mirá el video: