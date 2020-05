Una corresponsal de TN tuvo coronavirus y nunca lo notó

Nieves Zuberbühler es una de las periodistas clave del canal TN, debido a su rol de corresponsal desde Nueva York, una de las ciudades con mayor cantidad de personas contagiadas con Covid-19. La joven se hizo un test y le dio positivo, aunque, según ella, nunca tuvo síntomas.

La argentina contó en una de sus transmisiones cómo son los test IgG e IgM que realizan en esa ciudad estadounidense. Mientras se dirigía a la clínica Hudson Medical, ubicada en el barrio de Tribeca, relató que éstos son de dos tipos: el molecular y el serológico. "El primero indica si una persona tiene el virus al momento de realizarse el test, mientras el segundo lo que hace es detectar la presencia de los anticuerpos que una persona generó para intentar combatir al virus, esto indica que esa persona tuvo el virus en el pasado", explicó Nieves.

A la joven le tomaron una muestra y, al momento de darle el diagnóstico, el profesional que la atendió le confrimó: "Dio positivo, quiere decir que tuviste coronavirus, que estuviste expuesta al virus en el pasado y que desarrollaste los anticuerpos".

Sobre su experiencia, Nieves subrayó que nunca tuvo síntomas ni estuvo preocupada, aunque sí su pareja. "Cuando a él le dio positivo le dije que me lo iba a hacer para ver qué me daba a mí. La verdad que siempre me sentí perfecta, no mostré nunca ningún tipo de síntoma", sostuvo la periodista.

También, la comunicadora hizo una evaluación acerca de la soberbia de los habitantes de Nueva York cuando creían que el coronavirus era una cuestión lejana de China. "Cuando empezó lo del virus en China, en Nueva York descreían de su alcance porque ni siquiera estaba parada la ciudad. Empecé a decir a mis grupos cercanos ’tengan cuidado’, después falleció una compañera de trabajo. De una semana para la otra la ciudad cambió", señaló.

"Me deja tranquila que yo entré en cuarentena porque tuve contacto con personas que tuvieron el virus y fui muy cuidadosa y responsable. Si no hubiese sido así hoy me sentiría muy mal", cerró Nieves. /Losandes

