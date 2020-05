Vehículos municipales bajo lupa: Orán optimiza sus herramientas de control sobre la flota oficial

Siendo uno de los pocos Municipios de la provincia que cuenta con estas herramientas tecnológicas, Orán dispuso y actualizó un sistema de monitoreo de GPS que se encuentra aplicado en algunas unidades de la flota de vehículos municipales para garantizar mejores servicios a los oranenses.

Poniendo bajo la lupa a determinados móviles del estado, el sistema no solo sirve para controlar el trabajo que realizan los empleados, sino también para lograr informes en torno a sus recorridos, efectividad y desempeño.

“Es un sistema de posicionamiento que le provee a la Municipalidad una herramienta esencial para el control, no solamente para controlar los vehículos municipales, sino para generar estadísticas, llevar un seguimiento y hacer una evaluación de resultados y de esta manera poder tomar decisiones”, nos señala la contadora Guadalupe Guerrero, Gerente de Estadística e Información, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

“Este sistema que ya estaba aplicado, pero sin aprovechar al máximo la información que brindaba” nos señala la contadora



Sumándose a estas bondades, Guerrero explicó ante InformateSalta que a través de este monitoreo pueden verificar la ubicación y recorrido en tiempo real de todos los vehículos municipales. En estos momentos son catorce las unidades que cuentan con esta tecnología y en su mayoría son vehículos utilizados para el control de la recoIección de residuos y otras maquinarias pesadas abocadas a la obra pública para el mantenimiento, por ejemplo, del alumbrado público.

El aporte que hace el sistema que describe la Gerente de Estadística e Información se ve completado gracias al trabajo de una oficina que está a cargo del monitoreo y generan alertas para poder tomar decisiones en ese momento.

“Controlamos las horas de trabajo, la cantidad de viajes, los kilómetros que recorren, y ahora sumamos el control de velocidad que era un ítem que tenía el sistema: no se estaba usando y decidimos incorporarlo”

En este sentido, Guerrero resaltó que por el momento no los controles no arrojaron resultados negativos en torno a la conducta de los trabajadores, ni detectaron motivos de sanción: “No tenemos grandes problemas con usos fuera de horario o que no se cumplan recorridos”, señaló la contadora.



Estos informes que resultan del sistema y el análisis de datos, son evaluados tanto por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Infraestructura como así también por el intendente Pablo González. “Esto nos permite como gestión municipal optimizar el tiempo de trabajo y garantizar el cumplimiento de las tareas porque los servicios que prestamos sean los mejores para los oranenses”, concluyó Guerrero.