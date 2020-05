Daniel Betzel: “Al comercio salteño no le conviene trabajar en horario corrido”

Días atrás, la Cámara de Comercio e Industria presentó los resultados de una encuesta realizada a clientes, comerciantes y empresarios, a través de la cual se reflejó que el 90% de las personas consultadas consideraban acertada la posibilidad de que el comercio trabajara en horario corrido. Sin embargo, para la crítica situación del sector, podría ser una medida desfavorable.

“Nosotros hicimos una encuesta y estábamos de acuerdo, en principio, que durante la pandemia y además que hace frío, que el vendedor no se movilice tanto, no salga tan temprano, nos parecía razonable y lo habíamos hablado con el sindicato. Pero la realidad es que a la siesta el salteño no sale, por ley no podemos cambiar la costumbre del salteño. Los comerciantes me están llamando y nos dicen que no están vendiendo nada”, dijo en InformateSalta el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Daniel Betzel.

De acuerdo a lo que indicó el empresario, “hay una gran necesidad de venta, hoy estamos al 60% de la venta normal para estos meses, además si limitamos el horario no sé cómo se correspondería con cuestiones legales porque en la constitución se defiende la libertad de comercio, en ningún lugar habla de horarios”.

Betzel hizo hincapié en que por una cuestión cultural del salteño, al comercio no le sirve trabajar en horario corrido. Consideró que para el comerciante y para los empleados puede ser conveniente por una comodidad, pero en cuestiones de ventas, no sería favorable.