Rompió la cuarentena para ir a un asado: la violaron y quedó embarazada

Una adolescente atraviesa una calvario ya que junto a su madre rompieron la cuarentena para ir a un asado en la casa de unos familiares y una vez allí terminó siendo abusada por el marido de su prima y, producto de esa violación, quedó embarazada.

Todo sucedió en la localidad santiagueña de General Taboada, cuando la joven y su madre decidieron asistir a la comida familiar, pero en un determinado momento el hombre de 36 años le pidió a la víctima que lo acompañe a buscar bidones de agua.

La madre de la muchacha autorizó la salida, pero en el camino el abusador tomó otro camino a bordo de su motocicleta, se dirigió a una zona inhóspita y la obligó a desnudarse pese al llanto de la menor.

Allí la violó y le advirtió que no revelara nada de lo sucedido porque iba a pasarla peor. Tras el hecho, ambos regresaron a la vivienda y el agresor dijo con total serenidad que no habían encontrado agua, mientras la joven no habló en toda la noche.

Días más tarde le confió a su madre que tenía un atraso en su menstruación, por lo que fue llevada a un médico que certificó que estaba embarazada. Ahí la joven confesó que el embarazo era producto de la violación que sufrió días atrás y de la que no había podido decir nada.