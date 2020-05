La inédita confesión sexual de Locomotora Castro sobre su época de esplendor en el boxeo

Jorge Castro sorprendió con una confesión sexual. “Tuve sexo en el vestuario antes de una pelea”. Locomotora, ex boxeador campeón mundial mediano de la AMB reveló uno de los actos habituales que solía realizar antes de subirse a los rings de combate.

“Me encantaba (el sexo) y siempre lo dije. Una vez lo hice en el vestuario, en una pelea en Comodoro Rivadavia. No me afectaba en el momento, me consideraba un tipo fuerte, capaz de hacer cualquier cosa arriba del ring”, recordó en una entrevista con Walter Nelson en Radio La Red.

Locomotora Castro remarcó las diferencias del boxeo profesional actual con el que él practicaba a mediados de la década del 90, cuando fue campeón mundial (en 1994 ante Reggie Johnson en Buenos Aires) y que luego pudo defender el título mediano.



Jorge Locomotora Castro y Derrick Harmon

Sobre los profesionales que desaconsejan las relaciones sexuales antes de la práctica deportiva, el Roña dio su postura: “No es tanto como se dice de ser aplicado y cuidarse con ese tema; en ese momento uno estaba más livianito y veloz. En Argentina peleé con todos, hice 146 peleas, no le esquivé la cara a ninguno... Y tengo 90 ganadas por nocaut”.

Para terminar, el ex pugilista santacruceño de 52 años, contó cómo invirtió el dinero que ganó durante su época de esplendor en el boxeo: “No gané un millón de dólares cuando fui campeón del mundo. La primera defensa fueron 50.000, pero pude invertirlo y a mis hijos les dejé 16 casas en Caleta Olivia. Acá también dejé muchas cosas”.





El mejor nocaut de Jorge Locomotora Castro fue ante John David Jackson, en México el 10 de diciembre de 1994

Jorge Castro es considerado uno de los ídolos del boxeo argentino a la par de Justo Suárez, José María Gatica, Nicolino Locche y Oscar Ringo Bonavena. A lo largo de más de 140 peleas profesionales supo demostrar su ingenio y su guapeza sobre los cuadriláteros del mundo.

Locomotora, o Roña como también lo apodan, fue protagonista de una victoria inolvidable ante el estadounidense John David Jackson en uno de los mejores combates de la historia, que se disputó en Monterrey, México, del 10 de diciembre de 1994, según la revista The Ring. /Infobae