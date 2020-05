Lo condenan a 4 años de cárcel por “exceso de legítima defensa”

Un hombre fue condenado por la jueza María Laura Toledo Zamora, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de Orán, al considerar que el primero hizo un “exceso de legítima defensa” durante una pelea contra otro sujeto en el año 2019.

Según la información que comparte el sitio del Poder Judicial de Salta, Nelson Sebastián Jurado “Chino” recibió la pena de cuatro años de prisión efectiva, al ser considerado autor responsable del delito de homicidio simple, con exceso en la legítima defensa.

El hecho que derivó al juicio contra Jurado tuvo lugar en junio del año pasado, en el barrio Nueva Jerusalem de Pichanal. Ese día Emanuel Darío Sajama desafió a Jurado a pelear; en un momento le arrojó una campera a la cara a Jurado y le dijo “Tomá, llevala, tanto que me la querés robar”.

Acto seguido le propuso pelear al ahora condenado, pero este se retiró del lugar. Sin embargo, Sajama lo siguió, momento en que ambos habrían peleado y que Jurado atacó al segundo propinándole una herida de arma blanca.

Cuando la policía detuvo a Jurado, éste aseveró: “Yo no lo quería puntear, me estaba pegando y me defendí”. El arma usada fue un cuchillo tipo sierrita. Sajama murió mientras era asistido en el Hospital de San Ramón de la Nueva Orán.