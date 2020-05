YoDefiendo al Jardín Maternal, la consigna de la protesta de docentes

Esta mañana, maestras, dueñas y directoras de Jardines se manifestaron pacíficamente en la rotonda de ingreso a la Casa de Gobierno en barrio Grand Bourg. Lo hicieron en una fila, una detrás de la otra, respetando el distanciamiento social, con barbijos y carteles con el hashtag Yo defiendo al Jardín Maternal.

Una de ellas, contó a Telefé Salta que pese a las reuniones con varios funcionarios, al no formar parte del sistema educativo, no pueden ayudarlas. “Solamente nos ofrecieron línea de financiamiento, nosotros tenemos nuestros jardines totalmente cerrados, no podemos generar ingresos, con lo cual no podríamos pagar ningún tipo de crédito”, dijo.

La docente subrayó el estado de necesidad que están pasando más de 1500 familias, muchas de ellas no pudieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia al tener otro cargo. “Nosotros hace 3 meses que venimos pagando todos los gastos fijos, sin tener ningún tipo de disminución ni ayuda. Es un pedido de urgencia para no cerrar los jardines maternales”, expresó.