Oficialismo y oposición, juntos en la emergencia: “Si me convocan, estaré allí”

Luego que el gobernador Gustavo Sáenz pidiera a la oposición trabajar juntos para enfrentar la pandemia y por sobre todas las cosas pelear por la salud de los salteños, Ramón “Rana” Villa, diputado de Rivadavia y uno de los referentes de la oposición, en diálogo con InformateSalta, se mostró dispuesto a colaborar más allá de la emergencia.

En la oportunidad, señaló que la gente les pide trabajar en forma conjunta. “Lo he dicho siempre y creo que debe ser no solo en estos tiempos, pero bueno a veces para hacer ese tipo de cosas se necesitan ambas partes para avanzar, si yo tengo la intención y vos no, va a ser medio difícil, y esto creo que nos está sucediendo”, dijo.







Villa insistió en su voluntad de sumar. “Nosotros tenemos mucho para aportar, siempre y cuando nos escuchen, siempre y cuando permitan la apertura para que podamos aportar cada uno de los lugares, ojalá sean todas las áreas del gobierno que actúen en esta misma situación y ahí sí empezaríamos a cambiar la historia de Salta”, expresó.

El legislador señaló que hasta ahora no fueron convocados, más allá de algún discurso. “Yo hasta ahora desde los 6 meses que llevamos nunca tuve la posibilidad de sentarme a comentarle la situación sociosanitaria de Rivadavia, los problemas que tiene el área educativa, social, así que bueno, si me convoca estaré allí acompañándolo, y comentándole la situación que vive cada una de nuestras comunidades tanto criollas como aborígenes”.

Por último, cuestionó que el gobernador actúa de una forma muy solitaria y pidió llamar a todos los sectores. “Me hubiera encantado que tengan la misma postura del gobierno nacional, en sentarse en una conferencia con todos, teniéndolo al lado al Oso Leavy, a Bettina Romero, a Olmedo, al propio Del Plá para demostrar que realmente tienen una apertura y quieren trabajar de forma conjunto con todos”, finalizó.