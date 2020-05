Crespo: "Me encantaría dirigir a River después de Gallardo"

A diferencia de Matías Almeyda, quien descartó la posibilidad de tener un segundo ciclo como entrenador de River, Hernán Crespo confesó que le gustaría ser el sucesor de Marcelo Gallardo, sin importar la vara que haya dejado, aunque prefiere que el Muñeco continúe "muchos años más" en Núñez.





"Ante el juego de las eventualidades, espero que Marcelo siga machismos años más. Yo agarraría hasta después de Gallardo, Ramón Díaz y Ángel Labruna juntos. Si me dan la posibilidad, me encantaría por lo que viví ahí. Pero también quiere decir que les gustó lo que vengo haciendo e hice méritos para tener semejante oportunidad", declaró Crespo, actual técnico de Defensa y Justicia.

Y pensando en cómo lo recibiría el hincha tras el empate que logró en el Monumental, a dos fechas del cierre de la Superliga que ganó Boca, el ex delantero aclaró: "Que no me juzguen por un partido sino por un recorrido, por lo que hacen mis equipos. A mí me gustaría que mis jugadores tengan la posibilidad de ir a un equipo grande. Lo mío será una consecuencia".

"Yo trato de identificarme por mi propuesta de juego y respeto que tengo por la pelota y la profesión. Si estas características hacen que tenga una oportunidad para dirigir a River, seria espectacular", concluyó.